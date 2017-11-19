Королевский канадский монетный двор выпустил серебряную монету в форме кубка Стэнли.
В Канаде выпустили монету в форме кубка Стэнли
Королевский канадский монетный двор выпустил серебряную монету в форме кубка Стэнли.
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Королевский канадский монетный двор выпустил серебряную монету в форме кубка Стэнли.
В 2017 году Национальная хоккейная лига празднует столетний юбилей, а сам кубок, который был подарен
Будет выпущено только 5000 подобных монет. Приобрести её можно за 360 канадских долларов (около 17 тыс. рублей), монета весит около 85 граммов. Одна сторона монеты — плоская, другая — выпуклая, повторяющая формы трофея.