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00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

В Канаде выпустили монету в форме кубка Стэнли

Королевский канадский монетный двор выпустил серебряную монету в форме кубка Стэнли.

В 2017 году Национальная хоккейная лига празднует столетний юбилей, а сам кубок, который был подарен генерал-губернатором Канады лордом Стэнли, отмечает 125-летие.

Будет выпущено только 5000 подобных монет. Приобрести её можно за 360 канадских долларов (около 17 тыс. рублей), монета весит около 85 граммов. Одна сторона монеты — плоская, другая — выпуклая, повторяющая формы трофея.

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