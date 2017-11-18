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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» проиграла «Калгари», Проворов забил третий гол в сезоне

«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

Источник: AP 2017

Встреча, проходившая в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершилась со счётом 4:5 ОТ.

Уже на второй минуте Брэндон Мэннинг вывел «лётчиков» вперёд, но вскоре Джонни Годро убежал в контратаку и сравнял счёт. Шон Кутюрье реализовал большинство, сделав счёт 2:1, а затем Иван Проворов забросил третью шайбу.

Во втором периоде два гола Шона Монахана в большинстве позволили «Калгари» отыграться, а затем команды менее чем за минуту обменялись заброшенными шайбами. Нолан Патрик сделал счёт 4:3 в пользу «Филадельфии», и тут же Монахан оформил хет-трик. Основное время закончилось вничью, а в овертайме Михаэль Фролик принёс победу «Калгари».

Иван Проворов провёл на площадке 24 минуты 43 секунды, забил третий гол в сезоне, нанёс четыре броска в створ и заблокировал три броска.

Филадельфия Флайерз 4:5 ОТ
(3:1, 1:3, 0:0)
Калгари Флэймз
18.11.2017, 21:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Глен Гулутзан
Вратари
Брайан Эллиотт Майк Смит
1-й период
01:32 Брэндон Мэннинг (В. Филппула)
Джонни Годро (Ш. Монахэн, М. Ферланд) 07:13
Крис Верстиг 12:47
13:22 Шон Кутюрье (Я. Ворачек, Ш. Гостисбеер)
16:08 Иван Проворов (Й. Лехтеря, С. Лотон)
16:54 Тэйлор Лейер
Мэтт Стэйджан 16:54
17:02 Якуб Ворачек
2-й период
Ти. Джей. Броди 23:53
25:13 Дэйл Уис
Шон Монахэн (К. Верстиг, М. Джиордано) 26:07
28:30 Брэндон Мэннинг
Шон Монахэн (Дж. Годро, Ти.Дж. Броди) 29:51
31:16
34:02 Нолан Патрик (Я. Ворачек, К. Жиру)
34:21 Шейн Гостисбеер
Шон Монахэн (Дж. Годро, К. Верстиг) 34:56
3-й период
Мэтт Стэйджан 57:59
Овертайм
Михаэл Фролик (М. Баклунд, Ти.Дж. Броди) 61:18
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
Ш. Монахэн (Калгари Флэймз), М. Фролик (Калгари Флэймз), Дж. Годро (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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