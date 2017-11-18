«Филадельфия» проиграла «Калгари», Проворов забил третий гол в сезоне

Уже на второй минуте Брэндон Мэннинг вывел «лётчиков» вперёд, но вскоре Джонни Годро убежал в контратаку и сравнял счёт. Шон Кутюрье реализовал большинство, сделав счёт 2:1, а затем Иван Проворов забросил третью шайбу.



Во втором периоде два гола Шона Монахана в большинстве позволили «Калгари» отыграться, а затем команды менее чем за минуту обменялись заброшенными шайбами. Нолан Патрик сделал счёт 4:3 в пользу «Филадельфии», и тут же Монахан оформил хет-трик. Основное время закончилось вничью, а в овертайме Михаэль Фролик принёс победу «Калгари».



Иван Проворов провёл на площадке 24 минуты 43 секунды, забил третий гол в сезоне, нанёс четыре броска в створ и заблокировал три броска.