«Филадельфия» проиграла «Калгари», Проворов забил третий гол в сезоне
«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
Встреча, проходившая в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершилась со счётом 4:5 ОТ.
Уже на второй минуте Брэндон Мэннинг вывел «лётчиков» вперёд, но вскоре Джонни Годро убежал в контратаку и сравнял счёт. Шон Кутюрье реализовал большинство, сделав счёт 2:1, а затем Иван Проворов забросил третью шайбу.
Во втором периоде два гола Шона Монахана в большинстве позволили «Калгари» отыграться, а затем команды менее чем за минуту обменялись заброшенными шайбами. Нолан Патрик сделал счёт 4:3 в пользу «Филадельфии», и тут же Монахан оформил
Иван Проворов провёл на площадке 24 минуты 43 секунды, забил третий гол в сезоне, нанёс четыре броска в створ и заблокировал три броска.
|Филадельфия Флайерз
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4:5 ОТ
(3:1, 1:3, 0:0)
|Калгари Флэймз
|Дэйв Хэкстол
|Глен Гулутзан
|Брайан Эллиотт
|Майк Смит
|1-й период
|01:32
|Брэндон Мэннинг (В. Филппула)
|Джонни Годро (Ш. Монахэн, М. Ферланд)
|07:13
|Крис Верстиг
|12:47
|13:22
|Шон Кутюрье (Я. Ворачек, Ш. Гостисбеер)
|16:08
|Иван Проворов (Й. Лехтеря, С. Лотон)
|16:54
|Тэйлор Лейер
|Мэтт Стэйджан
|16:54
|17:02
|Якуб Ворачек
|2-й период
|Ти. Джей. Броди
|23:53
|25:13
|Дэйл Уис
|Шон Монахэн (К. Верстиг, М. Джиордано)
|26:07
|28:30
|Брэндон Мэннинг
|Шон Монахэн (Дж. Годро, Ти.Дж. Броди)
|29:51
|31:16
|34:02
|Нолан Патрик (Я. Ворачек, К. Жиру)
|34:21
|Шейн Гостисбеер
|Шон Монахэн (Дж. Годро, К. Верстиг)
|34:56
|3-й период
|Мэтт Стэйджан
|57:59
|Овертайм
|Михаэл Фролик (М. Баклунд, Ти.Дж. Броди)
|61:18
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|Ш. Монахэн (Калгари Флэймз), М. Фролик (Калгари Флэймз), Дж. Годро (Калгари Флэймз)