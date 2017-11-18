Баттон включил трёх россиян в рейтинг драфта НХЛ-2019
Эксперт TSN Крейг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, составил список из 19 игроков, которые могут быть выбраны под высоким номером на драфте 2019 года.
Эксперт TSN Крейг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, составил список из 19 игроков, которые могут быть выбраны под высоким номером на драфте 2019 года.
В рейтинг вошли трое россиян — нападающий Василий Подколзин, выступающий за юношескую команду «Витязя», а также игроки «Локо юниор» Илья Миронов и Даниил Гутик.
1. н. Джек Хьюз (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) — 16 матчей, 37 (11+26) очков.
2. з. Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL) — 16 матчей, 10 (1+9) очков.
3. н. Дилан Козенс («Летбридж», WHL) — 13 матчей, 13 (7+6).
4. н. Каапо Какко (ТПС U20, Финляндия) — 19 матчей, 26 (13+13).
5. з. Тобиас Бьёрнфот («Юргорден», Шведская лига) — 16 матчей, 13 (2+11).
6. н. Василий Подколзин («Витязь», открытый чемпионат Москвы среди юношей 2001 г. р.) — 5 матчей, 9 (4+5).
7. н. Кирби Дах («Саскатун», WHL) — 11 матчей, 4 (1+3).
8. н. Коул Кофилд (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) — 16 матчей, 31 (23+8).
9. з. Илья Миронов («Локо юниор», МХЛ Б) — 11 матчей, 7 (1+6).
10. з. Мэттью Робертсон («Эдмонтон», WHL) — 16 матчей, 4 (3+1).
11. н. Албин Греве («Юргорден», Шведская лига) — 12 матчей, 11 (2+9).
12. з. Алекс Власич (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) — 16 матчей, 12 (4+8).
13. н. Мэттью Болди (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) — 16 матчей, 25 (9+16).
14. н. Тэг Бертуцци («Гельф», OHL) — 7 матчей, 2 (0+2).
15. н. Пэйтон Кребс («Кутенай», WHL) — 16 матчей, 13 (3+10).
16. н. Даниил Гутик («Локо юниор», МХЛ Б) — 3 матча, 5 (1+4).
17. н. Саша Мутала («Трай-Сити», WHL) — 15 матчей, 3 (2+1).
18. н. Райан Судзуки («Бэрри», OHL) — 15 матчей, 11 (1+10).
19. н. Нолан Фут («Келоуна», WHL) — 20 матчей, 12 (5+7).