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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Баттон включил трёх россиян в рейтинг драфта НХЛ-2019

Эксперт TSN Крейг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, составил список из 19 игроков, которые могут быть выбраны под высоким номером на драфте 2019 года.

В рейтинг вошли трое россиян — нападающий Василий Подколзин, выступающий за юношескую команду «Витязя», а также игроки «Локо юниор» Илья Миронов и Даниил Гутик.

1. н. Джек Хьюз (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) — 16 матчей, 37 (11+26) очков.
2. з. Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL) — 16 матчей, 10 (1+9) очков.
3. н. Дилан Козенс («Летбридж», WHL) — 13 матчей, 13 (7+6).
4. н. Каапо Какко (ТПС U20, Финляндия) — 19 матчей, 26 (13+13).
5. з. Тобиас Бьёрнфот («Юргорден», Шведская лига) — 16 матчей, 13 (2+11).
6. н. Василий Подколзин («Витязь», открытый чемпионат Москвы среди юношей 2001 г. р.) — 5 матчей, 9 (4+5).
7. н. Кирби Дах («Саскатун», WHL) — 11 матчей, 4 (1+3).
8. н. Коул Кофилд (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) — 16 матчей, 31 (23+8).
9. з. Илья Миронов («Локо юниор», МХЛ Б) — 11 матчей, 7 (1+6).
10. з. Мэттью Робертсон («Эдмонтон», WHL) — 16 матчей, 4 (3+1).
11. н. Албин Греве («Юргорден», Шведская лига) — 12 матчей, 11 (2+9).
12. з. Алекс Власич (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) — 16 матчей, 12 (4+8).
13. н. Мэттью Болди (программа развития молодёжного хоккея США, USHL) — 16 матчей, 25 (9+16).
14. н. Тэг Бертуцци («Гельф», OHL) — 7 матчей, 2 (0+2).
15. н. Пэйтон Кребс («Кутенай», WHL) — 16 матчей, 13 (3+10).
16. н. Даниил Гутик («Локо юниор», МХЛ Б) — 3 матча, 5 (1+4).
17. н. Саша Мутала («Трай-Сити», WHL) — 15 матчей, 3 (2+1).
18. н. Райан Судзуки («Бэрри», OHL) — 15 матчей, 11 (1+10).
19. н. Нолан Фут («Келоуна», WHL) — 20 матчей, 12 (5+7).

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