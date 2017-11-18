Бобровский и Василевский — лучшие в НХЛ. И вот почему

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Нам повезло жить во время, когда сразу несколько российских вратарей поднимают на уши НХЛ. На старте сезона Бобровский и Василевский — лучшие голкиперы лиги, о чём говорят и статистические протоколы и победы на льду. Вратарь «Тампы» уверенно лидирует по количеству побед в сезоне (14), а Бобровский входит в топ-3 с 11-ю выигрышами. Они приносят очки своим командам, а их сейвы входят в число лучших. Так какой же россиянин сейчас сильнее?

В погоне за Хабибулиным

Перед началом «регулярки» в Северной Америки был опубликован рейтинг претендентов на «Везина Трофи». Бобровский, как обладатель трофея прошлого сезона, занял второе место, а вот Василевский расположился лишь на седьмой строчке. Прошлый сезон получился переломным для уроженца Тюмени. После обмена Бена Бишопа Андрею предстояло стать первым номером в воротах «Тампы». А выходить на первые роли, когда от тебя только этого и ждут, всегда сложнее. И если в прошлом сезоне Василевского порой лихорадило, как впрочем и всю «Тампу», в этом Андрей лишь приятно удивляет своих болельщиков.

Габариты, атлетичность, подвижность и скорость — качества, которые позволили Василевскому стать самым сильным молодым вратарём России. Он шикарно отыграл на чемпионате мира в этом году, отражая 93,6% бросков. Отлично поработав летом, на старте регулярного чемпионата НХЛ успел войти в историю. Андрей с девятью победами стал самым побеждающий голкипером в октябре в 100-летней истории Национальной лиги. 23-летний вратарь даже догнал Хабибулина по длительности победной серии (8 игр подряд) среди голкиперов «молний».

Василевский в это сезоне заставляет хвататься за голову и недоумевать, как такое можно сотворить на льду. Яркий пример — эпизод в игре с «Анахаймом». В середине третьего периода защитник «Дакс» Брэндон Монтур нанёс бросок по воротам «Тампы» и россиян неимоверным образом остановил шайбу. На повторе было видно, что сделал он это уже за линией ворот, но спрятал её под щиток и вытащил. Судьи изначально не засчитали гол, видеопросмотр момента длился несколько минут, после чего рефери приняли решение, что шайба полностью не пересекла линию ворот.

Порой Василевский пропускает чересчур много, как это было с «Коламбусом». Но как можно ругать вратаря, когда он отражает такой бросок Панарина в овертайме при счёте 4:4?

А сумасшедший сейв с «Питтсбургом» на Хагелине разве можно забыть?

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По проценту отражённых бросков Василевский (93,2%) входит в топ-6 лиги, но у первой тройки в активе не больше шести матчей. Отличную статистику Андрея в этом сезоне можно отчасти объяснить прекрасным стартом «Тампы». Кучеров и Ко громят всех и уверенно лидируют в турнирной таблице. Однако команда Купера славится быстрой и взрывающейся как фейерверк атакой, а игра в обороне порой отходит на второй план. Из-за этого и бросков по воротам Василевского наносится несметное количество (527), больше работы в НХЛ только у трёх голкиперов.

Бобровский как символ побед «Коламбуса»

Сергей Бобровский заставил восторженно говорить о себе ещё в прошлом сезоне, когда практически в одиночку вытащил «Коламбус» в плей-офф (до этого он спас сборную России на Кубке мира). В этом году российские болельщики «мундиров» надеятся и на Панарина, но Артемий пока не может себя в полной мере показать в Огайо. Зато Бобровский по-прежнему вытворяет такое, что хочется визжать от восторга. Играть вот так, как в овертайме с «Детройтом», вообще законно?

Сергей в среднем пропускает меньше, чем Василевский (2,02 шайбы за матч, у Андрея — 2,24), да и процент отражённых бросков у вратаря «Коламбуса» выше, хоть и незначительно. Бобровский не может похвастаться такими крутыми помощниками в обороне, какие есть у Василевского. Всё-таки Виктор Хедман в лиге один, а игра защитников «Блю Джекетс» это чаще всего караул. Но Сергей всякий раз умудряется взять себя в руки и выдать что-то вроде того, что мы увидели в Монреале.

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Победы «Коламбуса» — заслуга вратаря. Если бы не Сергей, «мундиры», может быть, и забивали много, но пропускали точно ещё больше. В профессионализме и таланте Бобровского сомнений нет, но надолго ли хватит россиянина? На протяжении всего прошлого сезона он подтверждал свой класс, стабильно прошёл дистанцию регулярного чемпионата, а к плей-офф устал. В этом году ситуация может повториться. В сезоне 16/17 восемь раз за «регулярку» «Коламбус» пропускал больше пяти шайб, и большинство неудач пришлось на вторую половину сезона, в этом году — таких матча пока четыре. То есть тенденция не меняется, и всё идёт к тому, что без толковых защитников «Блю Джекетс» в апреле не справится.

Чей успех ценнее?