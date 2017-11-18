Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо НН3
Лада1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак2
Трактор0
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь0
Металлург Мг1
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава Сенаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь1
СКА8
Хоккей. НХЛ
19.11
Баффало Сэйбрз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
19.11
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
19.11
Питтсбург Пингвинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
19.11
Вашингтон Кэпиталз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
19.11
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурБ1
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал5
Динамо Мн0
Хоккей. НХЛ
19.11
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
19.11
Сан-Хосе Шаркс
Бостон Брюинз
Все события
Умер актер Виталий Шаповалов
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
ЦСКА и СКА устроили голевое шоу в Хабаровске при -17 градусах
Бобровский и Василевский — лучшие в НХЛ. И вот почему
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
47Сборная Нигерии обыграла Аргентину в Краснодаре
18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Бобровский и Василевский — лучшие в НХЛ. И вот почему

Выбрать, кто из них круче, практически нереально. Но мы попробовали.

Источник: Reuters

Нам повезло жить во время, когда сразу несколько российских вратарей поднимают на уши НХЛ. На старте сезона Бобровский и Василевский — лучшие голкиперы лиги, о чём говорят и статистические протоколы и победы на льду. Вратарь «Тампы» уверенно лидирует по количеству побед в сезоне (14), а Бобровский входит в топ-3 с 11-ю выигрышами. Они приносят очки своим командам, а их сейвы входят в число лучших. Так какой же россиянин сейчас сильнее?

В погоне за Хабибулиным

Перед началом «регулярки» в Северной Америки был опубликован рейтинг претендентов на «Везина Трофи». Бобровский, как обладатель трофея прошлого сезона, занял второе место, а вот Василевский расположился лишь на седьмой строчке. Прошлый сезон получился переломным для уроженца Тюмени. После обмена Бена Бишопа Андрею предстояло стать первым номером в воротах «Тампы». А выходить на первые роли, когда от тебя только этого и ждут, всегда сложнее. И если в прошлом сезоне Василевского порой лихорадило, как впрочем и всю «Тампу», в этом Андрей лишь приятно удивляет своих болельщиков.

Читайте также
Почему Кучеров — это космос, а все остальные позади. И даже не спорьте

Габариты, атлетичность, подвижность и скорость — качества, которые позволили Василевскому стать самым сильным молодым вратарём России. Он шикарно отыграл на чемпионате мира в этом году, отражая 93,6% бросков. Отлично поработав летом, на старте регулярного чемпионата НХЛ успел войти в историю. Андрей с девятью победами стал самым побеждающий голкипером в октябре в 100-летней истории Национальной лиги. 23-летний вратарь даже догнал Хабибулина по длительности победной серии (8 игр подряд) среди голкиперов «молний».

Василевский в это сезоне заставляет хвататься за голову и недоумевать, как такое можно сотворить на льду. Яркий пример — эпизод в игре с «Анахаймом». В середине третьего периода защитник «Дакс» Брэндон Монтур нанёс бросок по воротам «Тампы» и россиян неимоверным образом остановил шайбу. На повторе было видно, что сделал он это уже за линией ворот, но спрятал её под щиток и вытащил. Судьи изначально не засчитали гол, видеопросмотр момента длился несколько минут, после чего рефери приняли решение, что шайба полностью не пересекла линию ворот.

Порой Василевский пропускает чересчур много, как это было с «Коламбусом». Но как можно ругать вратаря, когда он отражает такой бросок Панарина в овертайме при счёте 4:4?

А сумасшедший сейв с «Питтсбургом» на Хагелине разве можно забыть?

Во время загрузки произошла ошибка.

По проценту отражённых бросков Василевский (93,2%) входит в топ-6 лиги, но у первой тройки в активе не больше шести матчей. Отличную статистику Андрея в этом сезоне можно отчасти объяснить прекрасным стартом «Тампы». Кучеров и Ко громят всех и уверенно лидируют в турнирной таблице. Однако команда Купера славится быстрой и взрывающейся как фейерверк атакой, а игра в обороне порой отходит на второй план. Из-за этого и бросков по воротам Василевского наносится несметное количество (527), больше работы в НХЛ только у трёх голкиперов.

Бобровский как символ побед «Коламбуса»

Сергей Бобровский заставил восторженно говорить о себе ещё в прошлом сезоне, когда практически в одиночку вытащил «Коламбус» в плей-офф (до этого он спас сборную России на Кубке мира). В этом году российские болельщики «мундиров» надеятся и на Панарина, но Артемий пока не может себя в полной мере показать в Огайо. Зато Бобровский по-прежнему вытворяет такое, что хочется визжать от восторга. Играть вот так, как в овертайме с «Детройтом», вообще законно?

Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей в среднем пропускает меньше, чем Василевский (2,02 шайбы за матч, у Андрея — 2,24), да и процент отражённых бросков у вратаря «Коламбуса» выше, хоть и незначительно. Бобровский не может похвастаться такими крутыми помощниками в обороне, какие есть у Василевского. Всё-таки Виктор Хедман в лиге один, а игра защитников «Блю Джекетс» это чаще всего караул. Но Сергей всякий раз умудряется взять себя в руки и выдать что-то вроде того, что мы увидели в Монреале.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победы «Коламбуса» — заслуга вратаря. Если бы не Сергей, «мундиры», может быть, и забивали много, но пропускали точно ещё больше. В профессионализме и таланте Бобровского сомнений нет, но надолго ли хватит россиянина? На протяжении всего прошлого сезона он подтверждал свой класс, стабильно прошёл дистанцию регулярного чемпионата, а к плей-офф устал. В этом году ситуация может повториться. В сезоне 16/17 восемь раз за «регулярку» «Коламбус» пропускал больше пяти шайб, и большинство неудач пришлось на вторую половину сезона, в этом году — таких матча пока четыре. То есть тенденция не меняется, и всё идёт к тому, что без толковых защитников «Блю Джекетс» в апреле не справится.

Чей успех ценнее?

Василевский и Бобровский добились успехов в НХЛ благодаря гигантской трудоспособности. Оба соблюдают строгий режим тренировок всю карьеру, последними уходят со льда после занятий. Бобровский, например, каждое лето проводит серьёзные сборы в Европе и во всеоружии приезжает в тренировочный лагерь. У Василевского разработана целая система, помогающая ему становиться лучше во всех аспектах игры. Одноклубники рассказывали, что Андрея можно увидеть либо на льду, либо в тренажёрном зале, растягивающимся или выполняющим специфические вратарские упражнения.

Сегодня они — топ-вратари НХЛ, и сложно отдавать предпочтение кому-то одному. Бобровскому уже 29, в копилке у него есть две «Везины», а его успехи не вызывают удивления. Мы давно знаем, что Сергей крутой. Василевского же долгое время называли самым талантливым, в его карьере случались яркие всплески, как игра в финале Кубка Стэнли, но только сейчас он становится тем, на кого может положиться команда в трудную минуту. И его успех в этой связи выглядит ценнее.

Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
ЦСКА и СКА устроили голевое шоу в Хабаровске при -17 градусах
Фигуристка Загитова победила на этапе Гран-при во Франции
«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России
Венгера снова любят. «Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма»
Слуцкий назвал слухами информацию о своем назначении в «Челси»
Операция устрашения. Фуркад рвёт всех уже до старта сезона
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь