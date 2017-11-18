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11:16 (мск), источник: Газета.Ру

Бобровский остался единственной звездой НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одолел «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ благодаря великолепному голу Артемия Панарина и 36 сейвам Сергея Бобровского, которого лига признала первой и единственной звездой этого игрового дня. «Баффало Сэйбрз» имел все шансы спасти матч с «Детройт Ред Уингз» при помощи голевой передачи Виктора Антипина, но все-таки потерпел поражение.

Источник: Газета.Ру

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:0.

«Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и Сергея Бобровского, идущий в группе лидеров Восточной конференции, уверенно одолел на своей площадке «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича, который располагается чуть ниже середины таблицы Востока.

Впрочем, спокойная по счету победа отнюдь не была добыта в легком стиле.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 7, 18.11.2017, 3:00
Коламбус Блю Джэкетс
2Нью-Йорк Рейнджерс0

Первый гол случился только на 34-й минуте: 20-летний защитник «Коламбуса» Зак Веренски отличился после того, как Брендон Дубински обыграл двоих соперников возле «пятачка» и выкатил шайбу ему под удар. Несмотря на счет в пользу «Блю Джекетс», «Рейнджерс» не потеряли концентрацию в обороне, а продолжили действовать в сдержанной манере, очевидно, надеясь дождаться своего шанса восстановить статус-кво.

Однако все эти планы разрушил Панарин, впервые отличившийся в большинстве в этом сезоне.

Стоит отметить, что эта шайба вовсе не напоминала типичный гол команды, которая владеет численным преимуществом. Российский форвард «Коламбуса» не стал дожидаться помощи партнеров и нанес точнейший выстрел в правую «девятку» ворот прославленного шведа Хенрика Лундквиста.

Эта шайба стала для нападающего всего четвертой в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ — Артемий предпочитает делиться с партнерами голевыми передачами, которых у него накопилось уже десять.

Любопытно, что на гол в этой встрече форварду потребовалось всего два броска, которые он успел нанести за 20 минут и 47 секунд, проведенных на площадке.

Тем временем, пока Панарин и Веренски добывали «Коламбусу» победу заброшенными шайбами, российский голкипер Бобровский приводил в восторг публику своими действиями на страже ворот, не позволяя сопернику нивелировать голевые достижения партнеров по команде.

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Вратарь отразил все 36 бросков, нанесенных игроками «Рейнджерс», причем некоторые из спасений казались настолько невероятными, что официальный аккаунт НХЛ в социальной сети Twitter разместил пост со словами:

«Есть ли такой сейв, который не смог бы совершить Бобровский?».

Благодаря такой вдохновенной игре россиянин был признан первой и единственной звездой этого игрового дня НХЛ.

Этот шат-аут стал для Бобровского вторым в сезоне при том, что он принял участие в 16 матчах из 20-ти. Теперь на счету голкипера уже восемь встреч этого регулярного чемпионата, в которых он пропустил только одну шайбу или не дал соперникам отличиться вовсе. По этому показателю Бобровский является лучшим в лиге на данный момент.

Что касается российского нападающего гостей Бучневича, то по счету на табло нетрудно догадаться, что матч сложился для него не лучшим образом и за 14 с половиной минут, проведенных на льду, форвард не сумел отличиться результативными действиями.

По итогам этого матча «Коламбус» записал в свой актив 25 очков в 20 встречах этого сезона и поднялся на четвертое место в турнирном зачете Восточной конференции.

Это победа стала для «мундиров» уже третьей подряд, в то время как «Рейнджерс» потерпели вторую неудачу кряду и оказались на десятой позиции в таблице Востока.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 7, 18.11.2017, 3:30
Детройт Ред Уингз
3Баффало Сэйбрз1

«Детройт Ред Уингз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:1.

Во встрече «Дейтройта» с «Баффало» победу тоже одержали хозяева площадки — и им точно так же, как «Коламбусу», пришлось изрядно потрудиться, чтобы «дожать» гостей. Все шайбы «Ред Уингз» были заброшены в последние 20 минуты встречи: на 40-й Люк Гленденинг открыл счет, а Томаш Татар (49 минута) и Дилан Ларкин (55) довели дело до победы.

Однако в матче был момент, когда «Баффало» вполне мог вернуться в игру — и в этом эпизоде немалую роль сыграл российский защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин, который проводит свой дебютный сезон в НХЛ.

24-летний игрок своей передачей позволил Райану О’Райлли на 45 минуте встречи сравнять счет (1:1) и, если бы не быстрый гол Татара в ответ, гости имели все шансы переломить ход игры.

Этот ассист стал для Антипина третьим в сезоне. Кроме того, россиянин, кажется, впечатлил главного тренера своей команды Фила Хаусли, поскольку тот позволил ему впервые в карьере провести на площадке больше 19 минут — 19 минут и две секунды.

Однако, к сожалению, «Сэйбрз» все равно потерпели поражение и теперь занимают последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 14 очками, набранными в 19 встречах.

«Дейтройт» же заработал по итогам этого матча 22 балла и поднялся на седьмую позицию Востока.

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