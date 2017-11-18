Голевая передача Антипина не спасла «Баффало» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»

Источник: AFP 2017

В составе «Детройта» шайбы забросили Люк Гленденинг (40-я минута), Томаш Татар (49) и Дилан Ларкин (55). Единственный гол «Баффало» забил Райан О’Райлли, отличившийся после передачи Виктора Антипина. Лучшим игроком встречи было признан Гленденинг, второй звездой стал голкипер «Баффало» Робин Ленер, отразивший 30 из 33 бросков по воротам. Третьей звездой признан Ларкин.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 7, 18.11.2017, 3:30 Детройт Ред Уингз 3 Баффало Сэйбрз 1

24-летний Антипин во второй раз в карьере сыграл в матче более 19 минут — 19 минут 2 секунды, отметившись результативной передачей, одним броском и двумя силовыми приемами. Всего он провел в текущем сезоне 13 игр, в которых отдал три голевые передачи.

«Детройт» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 20 матчах. «Баффало» идет на последнем 16-м месте, имея в активе 14 очков после 19 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Баффало» дома сыграет против «Каролины», «Детройт» на следующий день на своей площадке встретится с «Колорадо».