Голевая передача Антипина не спасла «Баффало» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»

В составе «Детройта» шайбы забросили Люк Гленденинг (40-я минута), Томаш Татар (49) и Дилан Ларкин (55). Единственный гол «Баффало» забил Райан О’Райлли, отличившийся после передачи Виктора Антипина. Лучшим игроком встречи было признан Гленденинг, второй звездой стал голкипер «Баффало» Робин Ленер, отразивший 30 из 33 бросков по воротам. Третьей звездой признан Ларкин.
24-летний Антипин во второй раз в карьере сыграл в матче более 19 минут — 19 минут 2 секунды, отметившись результативной передачей, одним броском и двумя силовыми приемами. Всего он провел в текущем сезоне 13 игр, в которых отдал три голевые передачи.
«Детройт» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 20 матчах. «Баффало» идет на последнем 16-м месте, имея в активе 14 очков после 19 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Баффало» дома сыграет против «Каролины», «Детройт» на следующий день на своей площадке встретится с «Колорадо».
Антипин, родившийся в Усть-Каменогорске и являющийся сыном известного в прошлом защитника сборной Казахстана и магнитогорского «Металлурга» Владимира Антипина, проводит дебютный сезон в НХЛ. В Континентальной хоккейной лиге Виктор Антипин также выступал за «Металлург», став двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года и дважды завоевал бронзовые награды на первенствах мира (2016, 2017).