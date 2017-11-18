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08:58 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Аткинсон подписал семилетний контракт с клубом НХЛ «Коламбус» на $41 млн

ТАСС, 18 ноября. Американский хоккеист Кэм Аткинсон продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус», по новому семилетнему соглашению хоккеист получит $41,225 млн. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: AP 2017

В среднем зарплата 28-летнего Аткинсона составит $5,875 млн за сезон. Текущее соглашение хоккеиста с «Коламбусом» истекало 1 июля 2018 года. В нынешнем сезоне игрок провел в НХЛ 15 встреч и набрал 6 очков (4 шайбы + 2 передачи). В «Коламбусе» Аткинсон выступает в одном звене с россиянином Артемием Панариным.

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«Не секрет, что я хотел бы провести всю свою карьеру в “Коламбусе”, это и стало главной причиной продления контракта. “Коламбус” — молодая команда, мы будем продолжать совершенствоваться и набираться опыта и, надеюсь, выиграем Кубок Стэнли», — сказал спортсмен.

Аткинсон был выбран «Коламбусом» под общим 157-м номером на драфте новичков НХЛ 2008 года. Хоккеист дебютировал в НХЛ в 2011 году, всего Аткинсон провел 397 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 233 очка (125 шайб + 108 передач). В плей-офф НХЛ на его счету 11 игр и 6 очков (3+3).

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