Хоккеист Аткинсон подписал семилетний контракт с клубом НХЛ «Коламбус» на $41 млн

Источник: AP 2017

В среднем зарплата 28-летнего Аткинсона составит $5,875 млн за сезон. Текущее соглашение хоккеиста с «Коламбусом» истекало 1 июля 2018 года. В нынешнем сезоне игрок провел в НХЛ 15 встреч и набрал 6 очков (4 шайбы + 2 передачи). В «Коламбусе» Аткинсон выступает в одном звене с россиянином Артемием Панариным.

«Не секрет, что я хотел бы провести всю свою карьеру в “Коламбусе”, это и стало главной причиной продления контракта. “Коламбус” — молодая команда, мы будем продолжать совершенствоваться и набираться опыта и, надеюсь, выиграем Кубок Стэнли», — сказал спортсмен.