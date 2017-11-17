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27 сейвов Худобина помогли «Бостону» одолеть «Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес Кингз» дома уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Лос-Анджелес Кингз» дома уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Это четвёртое поражение подряд и восьмое в 19 матчах сезона. «Бостон» прервал свою серию поражений на отметке в четыре матча. В 18 матчах сезона на счету команды семь побед.
Матч завершился со счётом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой и Здено Хара. В составе проигравших отличился Дрю Даути. Вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 27 бросков из 28.
|Лос-Анджелес Кингз
|
1:2
(0:1, 1:1, 0:0)
|Бостон Брюинз
|Джон Стивенс
|Брюс Кэссиди
|Джонатан Куик 58:45
|Антон Худобин
|1-й период
|Чарли Макэвой (П. Бержерон)
|16:06
|Брэндон Карло
|17:38
|2-й период
|Чарли Макэвой
|20:27
|23:47
|Кристиан Фолин
|Давид Пастрняк
|23:47
|Патрис Бержерон
|23:47
|24:33
|Дрю Даути (844, А. Копитар)
|Патрис Бержерон
|27:30
|31:15
|Анже Копитар
|Здено Хара (П. Постма, Д. Хейнен)
|33:16
|3-й период
|42:00
|Энди Эндреофф
|42:00
|Кертис Макдермид
|Брэндон Карло
|42:00
|58:29
|844
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|З. Хара (Бостон Брюинз), А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), А. Худобин (Бостон Брюинз)