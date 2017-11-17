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10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

27 сейвов Худобина помогли «Бостону» одолеть «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес Кингз» дома уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Источник: AP 2017

Это четвёртое поражение подряд и восьмое в 19 матчах сезона. «Бостон» прервал свою серию поражений на отметке в четыре матча. В 18 матчах сезона на счету команды семь побед.

Матч завершился со счётом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой и Здено Хара. В составе проигравших отличился Дрю Даути. Вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 27 бросков из 28.

Лос-Анджелес Кингз 1:2
(0:1, 1:1, 0:0)
Бостон Брюинз
17.11.2017, 06:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Брюс Кэссиди
Вратари
Джонатан Куик 58:45 Антон Худобин
1-й период
Чарли Макэвой (П. Бержерон) 16:06
Брэндон Карло 17:38
2-й период
Чарли Макэвой 20:27
23:47 Кристиан Фолин
Давид Пастрняк 23:47
Патрис Бержерон 23:47
24:33 Дрю Даути (844, А. Копитар)
Патрис Бержерон 27:30
31:15 Анже Копитар
Здено Хара (П. Постма, Д. Хейнен) 33:16
3-й период
42:00 Энди Эндреофф
42:00 Кертис Макдермид
Брэндон Карло 42:00
58:29 844
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
З. Хара (Бостон Брюинз), А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), А. Худобин (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
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