А среди тех, кто празднует победу "Коринтианса", есть и Роналдо.
«Вегас» победил «Ванкувер» в матче НХЛ
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. «Вегас» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. «Вегас» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Вегаса» отличились Дэвид Перрон (4-я минута), Вильям Карлссон (14), Эрик Хаула (47), Джонатан Маршессо (57), Райли Смит (58). За «Ванкувер» шайбы забросили Брок Бозер (33) и Бо Хорват (38). Второй период матча завершился на минуту раньше
«Вегас» занимает четвертое место в Западной конференции с 23 очками, «Ванкувер» — 10-е (20).
В следующем матче «Ванкувер» в воскресенье примет «Сент- Луис», «Вегас» в понедельник — «Лос-Анджелес».
|Ванкувер Кэнакс
|
2:5
(0:2, 2:0, 0:3)
|Вегас Голден Найтс
|Трэвис Грин
|Жерар Галлан
|Якоб Маркстрем 57:30 (Я. Маркстрем 57:58)
|Максим Лагас
|1-й период
|Дэвид Перрон (Н. Шмидт, Э. Хаула)
|03:22
|Джонатан Маршессо
|08:56
|Вильям Карлссон (Б. Лейпсик, А. Так)
|13:00
|2-й период
|32:31
|Брок Бозер
|37:18
|Бо Хорват (Сэм Ганье, Т. Ванек)
|3-й период
|Райлли Смит
|41:02
|Эрик Хаула (Д. Перрон, Дж. Нил)
|46:27
|Джонатан Маршессо
|56:55
|Райлли Смит (Д. Маршессо, В. Карлссон)
|п.в.
|57:58
|0
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Д. Маршессо (Вегас Голден Найтс), Э. Хаула (Вегас Голден Найтс), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)