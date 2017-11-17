«Вегас» победил «Ванкувер» в матче НХЛ

В составе «Вегаса» отличились Дэвид Перрон (4-я минута), Вильям Карлссон (14), Эрик Хаула (47), Джонатан Маршессо (57), Райли Смит (58). За «Ванкувер» шайбы забросили Брок Бозер (33) и Бо Хорват (38). Второй период матча завершился на минуту раньше из-за попадания шайбы в болельщика. «Ванкувер» потерпел третье поражение в четырех матчах.