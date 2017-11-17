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10:46 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» победил «Ванкувер» в матче НХЛ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. «Вегас» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе «Вегаса» отличились Дэвид Перрон (4-я минута), Вильям Карлссон (14), Эрик Хаула (47), Джонатан Маршессо (57), Райли Смит (58). За «Ванкувер» шайбы забросили Брок Бозер (33) и Бо Хорват (38). Второй период матча завершился на минуту раньше из-за попадания шайбы в болельщика. «Ванкувер» потерпел третье поражение в четырех матчах.

«Вегас» занимает четвертое место в Западной конференции с 23 очками, «Ванкувер» — 10-е (20).

В следующем матче «Ванкувер» в воскресенье примет «Сент- Луис», «Вегас» в понедельник — «Лос-Анджелес».

Ванкувер Кэнакс 2:5
(0:2, 2:0, 0:3)
Вегас Голден Найтс
17.11.2017, 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Жерар Галлан
Вратари
Якоб Маркстрем 57:30 (Я. Маркстрем 57:58) Максим Лагас
1-й период
Дэвид Перрон (Н. Шмидт, Э. Хаула) 03:22
Джонатан Маршессо 08:56
Вильям Карлссон (Б. Лейпсик, А. Так) 13:00
2-й период
32:31 Брок Бозер
37:18 Бо Хорват (Сэм Ганье, Т. Ванек)
3-й период
Райлли Смит 41:02
Эрик Хаула (Д. Перрон, Дж. Нил) 46:27
Джонатан Маршессо 56:55
Райлли Смит (Д. Маршессо, В. Карлссон) п.в. 57:58
Статистика
0 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Д. Маршессо (Вегас Голден Найтс), Э. Хаула (Вегас Голден Найтс), Д. Перрон (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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