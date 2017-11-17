События дня НХЛ. Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили лигу

Источник: Reuters

Сошников провёл первый матч в сезоне НХЛ

Российский нападающий Никита Сошников провёл первый матч за «Торонто» в нынешнем сезоне. Майк Бэбкок отвёл ему 10 минут и 33 секунды игрового времени, за которые Сошников успел провести два силовых приёма. Общей картины россиянин не испортил, а «Лифс» добились очередной победы. Единственную шайбу в матче в овертайме забросил Вильям Нюландер.

Три очка Кучерова и гол Сергачёва

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв ярко стартовал в нынешнем сезоне, потом наступил ожидаемый спад, но в игре с «Далласом» россиянину снова удалось напомнить о себе. Шайба после его мощного выстрела от синей линии попала точно в девятку.

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Болельщики «Тампы» тепло поприветствовали бывшего вратаря команды Бена Бишопа, чего нельзя сказать об игроках «молний». Кучеров и Ко забросили в его ворота шесть шайб (всего за матч у Бишопа 22 отражённых броска из 28), а вот лидеры «Далласа» своего слова не сказали, пусть Радулов с Бенном и закончили матч без отрицательного показателя полезности.

Стэмкос набрал 4 очка (теперь на его счету 39 очков), Кучеров — 3 (36). Россиянину помог отличиться Виктор Хедман, который сделал точную передачу в конёк Никиты. А сам Кучеров удачно ассистировал Стэмкосу, сделав «слепой» пас на капитана, когда тот находился в окружении всей (!) пятёрки «Далласа».

29 минут Проворова

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 29 минут и 35 секунд в выездном матче с «Виннипег Джетс» (3:2 Б). Этот показатель игрового времени стал для россиянина вторым в нынешнем сезоне: рекордным для Проворова остаётся матч, сыгранный 1 ноября в Чикаго, когда Иван провёл на площадке 29 минут и 51 секунду. По среднему количеству игровому времени за матч Проворов замыкает двадцатку лучших хоккеистов НХЛ (24.35), уступая лидеру Джону Карлсону из «Вашингтон Кэпиталз» более двух минут (27.14).

Невезение Каменева

До сегодняшнего дна на счету Владислава Каменева было всего два матча в НХЛ, которые он провёл за «Нэшвилл» в январе 2017 года. Россиянин очень хотел закрепиться в лиге и хорошо проявлял себя в матчах за фарм-клуб, но второго шанса «хищники» ему не давали. Ситуация должна была измениться после обмена в «Колорадо». Но сначала Каменев не смог вылететь с командой на игры в Швецию, а теперь сломал руку в дебютном матче за «Колорадо». Форвард успел провести на льду 4 минуты и 6 секунд, после чего попал под жёсткий силовой приём защитника «Вашингтона» Брукса Орпика.

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