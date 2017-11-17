А среди тех, кто празднует победу "Коринтианса", есть и Роналдо.
«Сент-Луис» с Тарасенко на выезде победил «Эдмонтон»
«Сент-Луис Блюз» уверенно победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Сент-Луис Блюз» уверенно победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил Брэйден Шенн (46-я и 48-я минуты), ещё по одному голу забили Владимир Соботка (16) и Александер Стин (28). У «Эдмонтона» отличился Райан Строум (16).
Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 40 секунд, однако результативными действиями не отметился.
|Эдмонтон Ойлерз
|
1:4
(1:1, 0:1, 0:2)
|Сент-Луис Блюз
|Тодд Маклеллан
|Майк Йео
|Кэм Тэлбот
|Джейк Аллен
|1-й период
|02:34
|Зак Кассиан
|Крис Торберн
|02:34
|Винс Данн
|05:18
|08:40
|Адам Ларссон
|08:40
|Дарнелл Нерс
|Джоэль Эдмундсон
|08:40
|10:59
|Эрик Грайба
|10:59
|Ииро Пакаринен
|Кайл Бродзяк
|10:59
|Магнус Пяйярви-Свенссон
|14:35
|Владимир Соботка (А. Пьетранджело, П. Штястны)
|15:14
|15:43
|Райан Стром (М. Беннинг, Р. Ньюджент-Хопкинс)
|Винс Данн
|18:12
|2-й период
|26:19
|Зак Кассиан
|Александр Стин (Б. Шенн, А. Пьетранджело)
|27:20
|3-й период
|Брэйден Шенн (С. Апшолл)
|45:44
|Брэйден Шенн (Дж. Шворц, К. Парэйко)
|47:28
|52:48
|Милан Лучич
|52:48
|Милан Лучич
|27
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Б. Шенн (Сент-Луис Блюз), А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Р. Стром (Эдмонтон Ойлерз)