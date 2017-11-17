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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» с Тарасенко на выезде победил «Эдмонтон»

«Сент-Луис Блюз» уверенно победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Брэйден Шенн (46-я и 48-я минуты), ещё по одному голу забили Владимир Соботка (16) и Александер Стин (28). У «Эдмонтона» отличился Райан Строум (16).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 40 секунд, однако результативными действиями не отметился.

Эдмонтон Ойлерз 1:4
(1:1, 0:1, 0:2)
Сент-Луис Блюз
17.11.2017, 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Майк Йео
Вратари
Кэм Тэлбот Джейк Аллен
1-й период
02:34 Зак Кассиан
Крис Торберн 02:34
Винс Данн 05:18
08:40 Адам Ларссон
08:40 Дарнелл Нерс
Джоэль Эдмундсон 08:40
10:59 Эрик Грайба
10:59 Ииро Пакаринен
Кайл Бродзяк 10:59
Магнус Пяйярви-Свенссон 14:35
Владимир Соботка (А. Пьетранджело, П. Штястны) 15:14
15:43 Райан Стром (М. Беннинг, Р. Ньюджент-Хопкинс)
Винс Данн 18:12
2-й период
26:19 Зак Кассиан
Александр Стин (Б. Шенн, А. Пьетранджело) 27:20
3-й период
Брэйден Шенн (С. Апшолл) 45:44
Брэйден Шенн (Дж. Шворц, К. Парэйко) 47:28
52:48 Милан Лучич
52:48 Милан Лучич
Статистика
27 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Шенн (Сент-Луис Блюз), А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Р. Стром (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сент-Луис Блюз
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