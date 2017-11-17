Шайбы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Даллас» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Тампы» отличились Стивен Стэмкос (21-я, 44-я минуты), Сергачев (25), Брэйден Пойнт (32), Джейк Дотчин (49) и Кучеров (54). Единственную шайбу «Далласа» забросил Радек Факса на 24-й минуте. Первой звездой встречи был признан Стэмкос, набравший 4 очка (2+2) по системе «гол +пас». Второй звездой стал Сергачев, забросивший победную шайбу, третьей — Кучеров.

Сергачев провел на льду 14 минут 16 секунд, отметившись заброшенной шайбой, результативной передачей и тремя бросками по воротам соперника. Всего на счету 19-летнего российского защитника теперь 14 очков (5+9) за 18 встреч в текущем регулярном чемпионате.

Кучеров сыграл в матче 19 минут, успев нанести один бросок, который стал голевым, и отдать две результативные передачи. Другой российский форвард «Тампы» Владислав Наместников отметился результативной передачей и дракой, сыграв в матче 17 минут. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по воротам.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не смог отличиться результативными действиями, проведя на площадке 20 минут 6 секунд, на его счету один бросок.

«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 19 матчах. «Даллас» идет на 11-й строчке в таблице Запада, имея в активе 19 очков после 19 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Тампа-Бэй» дома сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс», «Даллас» также на своей площадке встретится с «Эдмонтоном».

Результаты других матчей НХЛ в четверг:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина» — 6:4.

«Торонто» — «Нью-Джерси» — 1:0 ОТ.

«Монреаль» — «Аризона» — 4:5.

«Оттава» — «Питтсбург» — 1:3.