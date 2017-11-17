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09:20 (мск), источник: ТАСС

Шайбы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Даллас» в матче НХЛ

ТАСС, 17 ноября. Клуб «Тампа-Бэй» крупно победил «Даллас» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились заброшенными шайбами.

Источник: AP 2017

В составе «Тампы» отличились Стивен Стэмкос (21-я, 44-я минуты), Сергачев (25), Брэйден Пойнт (32), Джейк Дотчин (49) и Кучеров (54). Единственную шайбу «Далласа» забросил Радек Факса на 24-й минуте. Первой звездой встречи был признан Стэмкос, набравший 4 очка (2+2) по системе «гол +пас». Второй звездой стал Сергачев, забросивший победную шайбу, третьей — Кучеров.

Сергачев провел на льду 14 минут 16 секунд, отметившись заброшенной шайбой, результативной передачей и тремя бросками по воротам соперника. Всего на счету 19-летнего российского защитника теперь 14 очков (5+9) за 18 встреч в текущем регулярном чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров сыграл в матче 19 минут, успев нанести один бросок, который стал голевым, и отдать две результативные передачи. Другой российский форвард «Тампы» Владислав Наместников отметился результативной передачей и дракой, сыграв в матче 17 минут. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по воротам.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не смог отличиться результативными действиями, проведя на площадке 20 минут 6 секунд, на его счету один бросок.

«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 19 матчах. «Даллас» идет на 11-й строчке в таблице Запада, имея в активе 19 очков после 19 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Тампа-Бэй» дома сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс», «Даллас» также на своей площадке встретится с «Эдмонтоном».

Результаты других матчей НХЛ в четверг:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина» — 6:4.

«Торонто» — «Нью-Джерси» — 1:0 ОТ.

«Монреаль» — «Аризона» — 4:5.

«Оттава» — «Питтсбург» — 1:3.

«Миннесота» — «Нэшвилл» — 6:4.

Тампа-Бэй Лайтнинг 6:1
(0:0, 3:1, 3:0)
Даллас Старз
17.11.2017, 03:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Кен Хичкок
Вратари
Андрей Василевский Бен Бишоп
1-й период
04:44 Владислав Наместников
Дэн Хэмьюс 04:44
Александр Радулов 12:05
Грег Патерин 19:51
2-й период
20:47 Стивен Стэмкос (В. Хедман, Н. Кучеров)
Радек Факса 23:34
24:51 Михаил Сергачев (А. Киллорн, Т. Джонсон)
28:32 Владислав Наместников
31:08 Антон Строльман
31:20 Брэйден Пойнт
32:44 Янни Гурд
3-й период
43:57 Стивен Стэмкос (В. Наместников, Н. Кучеров)
48:18 Джейк Дотчин (М. Сергачев, С. Стэмкос)
Дэн Хэмьюс 50:13
53:52 Никита Кучеров (В. Хедман, С. Стэмкос)
Мартин Ганзал 59:44
Статистика
11 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), М. Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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