А среди тех, кто празднует победу "Коринтианса", есть и Роналдо.
«Аризона» одолела «Монреаль», прервав серию из пяти поражений
«Аризона Койотс» прервал серию неудач в регулярном чемпионате НХЛ, одержав трудную победу над «Монреаль Канадиенс».
«Аризона Койотс» прервал серию неудач в регулярном чемпионате НХЛ, одержав трудную победу над «Монреаль Канадиенс».
Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
В составе «Аризоны» отличились Брэд Ричардсон (25-я минута), Кристиан Дворак (30), Тобиас Ридер (40), Дерек Степан (45) и Кристиан Фишер (51). За «Монреаль» голы забили Брендан Галлахер (11), Пол Байрон (14), Джо Морроу (36) и Ши Уэбер (40).
Благодаря этой победе «Койотс» прервали серию из пяти поражений.
|Монреаль Канадиенс
|
4:5
(2:0, 2:3, 0:2)
|Аризона Койотс
|Клод Жюльен
|Рик Токкет
|Чарли Линдгрен 58:29
|Антти Раанта
|1-й период
|00:25
|Карл Алзнер
|10:48
|Брендан Галлахер (Ш. Юдон)
|13:56
|Пол Байрон (А. Гальченюк, Дж. Друэн)
|15:06
|Макс Пачоретти
|Джейсон Димерс
|15:06
|Клейтон Келлер
|16:49
|2-й период
|22:40
|Николя Делорье
|Зак Риналдо
|22:40
|Брэд Ричардсон (А. Голигоски)
|24:30
|26:06
|Якоб Де ла Росе
|27:36
|Ши Уэбер
|Кристиан Дворак (Э. Дюклер, К. Фишер)
|29:37
|35:20
|Джо Морроу (Т. Плеканец)
|Тобиас Ридер (К. Дворак, Дж. Мартинук)
|39:09
|39:49
|Ши Уэбер (Т. Плеканец)
|3-й период
|40:00
|Томаш Плеканец
|40:00
|Шарль Юдон
|Брэд Ричардсон
|40:00
|Оливер Экман-Ларссон
|40:00
|Брэд Ричардсон
|40:00
|44:46
|Брендан Галлахер
|Дерек Степан
|44:54
|Джордан Мартинук
|46:47
|49:03
|Ши Уэбер
|Кристиан Фишер (Б. Перлини, К. Келлер)
|50:10
|Кристиан Дворак
|57:42
|24
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|К. Келлер (Аризона Койотс), К. Дворак (Аризона Койотс), А. Гальченюк (Монреаль Канадиенс)