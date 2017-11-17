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09:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аризона» одолела «Монреаль», прервав серию из пяти поражений

«Аризона Койотс» прервал серию неудач в регулярном чемпионате НХЛ, одержав трудную победу над «Монреаль Канадиенс».

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Аризоны» отличились Брэд Ричардсон (25-я минута), Кристиан Дворак (30), Тобиас Ридер (40), Дерек Степан (45) и Кристиан Фишер (51). За «Монреаль» голы забили Брендан Галлахер (11), Пол Байрон (14), Джо Морроу (36) и Ши Уэбер (40).

Благодаря этой победе «Койотс» прервали серию из пяти поражений.

Монреаль Канадиенс 4:5
(2:0, 2:3, 0:2)
Аризона Койотс
17.11.2017, 03:30 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Рик Токкет
Вратари
Чарли Линдгрен 58:29 Антти Раанта
1-й период
00:25 Карл Алзнер
10:48 Брендан Галлахер (Ш. Юдон)
13:56 Пол Байрон (А. Гальченюк, Дж. Друэн)
15:06 Макс Пачоретти
Джейсон Димерс 15:06
Клейтон Келлер 16:49
2-й период
22:40 Николя Делорье
Зак Риналдо 22:40
Брэд Ричардсон (А. Голигоски) 24:30
26:06 Якоб Де ла Росе
27:36 Ши Уэбер
Кристиан Дворак (Э. Дюклер, К. Фишер) 29:37
35:20 Джо Морроу (Т. Плеканец)
Тобиас Ридер (К. Дворак, Дж. Мартинук) 39:09
39:49 Ши Уэбер (Т. Плеканец)
3-й период
40:00 Томаш Плеканец
40:00 Шарль Юдон
Брэд Ричардсон 40:00
Оливер Экман-Ларссон 40:00
Брэд Ричардсон 40:00
44:46 Брендан Галлахер
Дерек Степан 44:54
Джордан Мартинук 46:47
49:03 Ши Уэбер
Кристиан Фишер (Б. Перлини, К. Келлер) 50:10
Кристиан Дворак 57:42
Статистика
24 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Келлер (Аризона Койотс), К. Дворак (Аризона Койотс), А. Гальченюк (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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Аризона Койотс
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