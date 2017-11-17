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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» переиграл «Оттаву», Малкин очков не набрал

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Патрик Хёрнквист (37-я минута), Джейк Гюнцель (40) и Райли Шихэн (60). За «Оттаву» гол забил Жан-Габриэль Пажо (51). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал.

В ещё одном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду в овертайме вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:0. Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил Вильям Нюландер. Российские легионеры «Торонто» Никита Сошников и Никита Зайцев очков не набрали. На счету голкипера «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена 42 сейва.

Оттава Сенаторз 1:3
(0:0, 0:2, 1:1)
Питтсбург Пингвинз
17.11.2017, 03:30 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Майк Салливан
Вратари
Крэйг Андерсон 58:40 (К. Андерсон 59:48) Мэттью Мюррей
1-й период
05:49 Марк Стоун
Ян Коул 12:27
15:08 Жан-Габриэль Пажо
Евгений Малкин 15:32
2-й период
Ян Коул 29:04
Патрик Хернквист (О. Мяяття, К. Шири) 36:10
Джейк Гюнтцель (Б. Дюмулин, Б. Раст) 39:51
3-й период
50:29 Жан-Габриэль Пажо (Р. Дзингел, К. Уайдмэн)
Райли Шихан (С. Кросби, К. Летанг) п.в. 59:29
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Ж-Г. Пажо (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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