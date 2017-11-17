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«Питтсбург» переиграл «Оттаву», Малкин очков не набрал
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей отличились Патрик Хёрнквист (37-я минута), Джейк Гюнцель (40) и Райли Шихэн (60). За «Оттаву» гол забил
В ещё одном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду в овертайме вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:0. Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил Вильям Нюландер. Российские легионеры «Торонто» Никита Сошников и Никита Зайцев очков не набрали. На счету голкипера «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена 42 сейва.
|Оттава Сенаторз
|
1:3
(0:0, 0:2, 1:1)
|Питтсбург Пингвинз
|Ги Буше
|Майк Салливан
|Крэйг Андерсон 58:40 (К. Андерсон 59:48)
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|05:49
|Марк Стоун
|Ян Коул
|12:27
|15:08
|Жан-Габриэль Пажо
|Евгений Малкин
|15:32
|2-й период
|Ян Коул
|29:04
|Патрик Хернквист (О. Мяяття, К. Шири)
|36:10
|Джейк Гюнтцель (Б. Дюмулин, Б. Раст)
|39:51
|3-й период
|50:29
|Жан-Габриэль Пажо (Р. Дзингел, К. Уайдмэн)
|Райли Шихан (С. Кросби, К. Летанг)
|п.в.
|59:29
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Ж-Г. Пажо (Оттава Сенаторз)