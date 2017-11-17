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«Айлендерс» и «Каролина» на двоих забросили десять шайб
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду обыграл «Каролину» со счетом 6:4.
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду обыграл «Каролину» со счетом 6:4.
У победителей встречи голами отметились Мэтью Барзал, Кэл Клаттербак, Ник Ледди, Джош Бейли, Джони Бойчак и Джордан Эберле, а у гостей шайбы забросили Элиас Линдхольм, Ноа Хэнифин, Дерек Райан и Себастьян Ахо.
«Айлендерс» с 22 очками поднялся на шестое место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.
В следующем матче команда из
|Нью-Йорк Айлендерс
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6:4
(3:1, 0:3, 3:0)
|Каролина Харрикейнз
|Дуг Уэйт
|Билл Питерс
|Томас Грайсс
|Скотт Дарлинг 58:03 (С. Дарлинг 58:42)
|1-й период
|Джош Джурис
|02:09
|16:21
|Мэтью Барзал (Э. Лэдд, Н. Ледди)
|16:49
|Андерс Ли
|16:57
|Кэл Клаттербак
|Элиас Линдхольм (С. Ахо, Т. Терявяйнен)
|17:30
|19:31
|Ник Ледди (А. Ли, Дж. Бэйли)
|2-й период
|Ноа Хэнифин (Джор. Стаал, Дж. Скиннер)
|22:54
|23:23
|Брок Нельсон
|Джош Джурис
|26:06
|28:49
|Кэл Клаттербак
|Дерек Райан (Б. Песке, Б. Макгинн)
|31:19
|Себастьян Ахо (Т. Терявяйнен, Джор. Стаал)
|39:08
|3-й период
|Ноа Хэнифин
|46:31
|47:22
|Джош Бэйли (А. Ли, М. Барзал)
|55:35
|Джонни Бойчак (К. Сизикас, К. Клаттербак)
|58:42
|п.в.
|Джордан Эберле (М. Барзал)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|К. Клаттербак (Нью-Йорк Айлендерс), Дж. Бойчак (Нью-Йорк Айлендерс), М. Барзал (Нью-Йорк Айлендерс)