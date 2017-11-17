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09:07 (мск), источник: Советский спорт

«Айлендерс» и «Каролина» на двоих забросили десять шайб

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду обыграл «Каролину» со счетом 6:4.

Источник: AP 2017

У победителей встречи голами отметились Мэтью Барзал, Кэл Клаттербак, Ник Ледди, Джош Бейли, Джони Бойчак и Джордан Эберле, а у гостей шайбы забросили Элиас Линдхольм, Ноа Хэнифин, Дерек Райан и Себастьян Ахо.

«Айлендерс» с 22 очками поднялся на шестое место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем матче команда из Нью-Йорка 19 ноября на выезде сыграет с «Тампой», а «Харрикейнз» в этот же день встретятся с «Баффало».

Нью-Йорк Айлендерс 6:4
(3:1, 0:3, 3:0)
Каролина Харрикейнз
17.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Barclays Center
Главные тренеры
Дуг Уэйт Билл Питерс
Вратари
Томас Грайсс Скотт Дарлинг 58:03 (С. Дарлинг 58:42)
1-й период
Джош Джурис 02:09
16:21 Мэтью Барзал (Э. Лэдд, Н. Ледди)
16:49 Андерс Ли
16:57 Кэл Клаттербак
Элиас Линдхольм (С. Ахо, Т. Терявяйнен) 17:30
19:31 Ник Ледди (А. Ли, Дж. Бэйли)
2-й период
Ноа Хэнифин (Джор. Стаал, Дж. Скиннер) 22:54
23:23 Брок Нельсон
Джош Джурис 26:06
28:49 Кэл Клаттербак
Дерек Райан (Б. Песке, Б. Макгинн) 31:19
Себастьян Ахо (Т. Терявяйнен, Джор. Стаал) 39:08
3-й период
Ноа Хэнифин 46:31
47:22 Джош Бэйли (А. Ли, М. Барзал)
55:35 Джонни Бойчак (К. Сизикас, К. Клаттербак)
58:42 п.в. Джордан Эберле (М. Барзал)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Клаттербак (Нью-Йорк Айлендерс), Дж. Бойчак (Нью-Йорк Айлендерс), М. Барзал (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Айлендерс
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