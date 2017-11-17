«Айлендерс» и «Каролина» на двоих забросили десять шайб

Источник: AP 2017

У победителей встречи голами отметились Мэтью Барзал, Кэл Клаттербак, Ник Ледди, Джош Бейли, Джони Бойчак и Джордан Эберле, а у гостей шайбы забросили Элиас Линдхольм, Ноа Хэнифин, Дерек Райан и Себастьян Ахо.

«Айлендерс» с 22 очками поднялся на шестое место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.