NYT: Овечкин создал Putin Team ради России и тех, кто ее поддерживает

Источник: AP 2017

«Это все ради страны», — заявил спортсмен, комментируя свое решение создать движение под названием Putin Team («Команда Путина»). «Я просто хочу сделать все, что могу, для моей страны», — приводит издание его слова.

Как пишет газета, Овечкин в интервью отметил, что идея создать движение была его собственной. «Putin Team — это Putin Team, — сказал хоккеист. — Это просто для людей, которые поддерживают страну, и это по сути простая вещь».

Россиянин также поведал, что у него, как и у многих других хоккеистов, нет какой-либо склонности к политике, отмечает газета. «Мы не настолько умны, — сообщил он. — Мы просто остаемся в стороне и делаем свою работу».