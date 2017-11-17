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08:54 (мск), источник: ТАСС

NYT: Овечкин создал Putin Team ради России и тех, кто ее поддерживает

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Российский хоккеист Александр Овечкин создал общественное движение в поддержку президента РФ Владимира Путина ради своей страны и людей, которые ее поддерживают. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном в четверг в электронной версии газеты The New York Times.

Источник: AP 2017

«Это все ради страны», — заявил спортсмен, комментируя свое решение создать движение под названием Putin Team («Команда Путина»). «Я просто хочу сделать все, что могу, для моей страны», — приводит издание его слова.

Как пишет газета, Овечкин в интервью отметил, что идея создать движение была его собственной. «Putin Team — это Putin Team, — сказал хоккеист. — Это просто для людей, которые поддерживают страну, и это по сути простая вещь».

Россиянин также поведал, что у него, как и у многих других хоккеистов, нет какой-либо склонности к политике, отмечает газета. «Мы не настолько умны, — сообщил он. — Мы просто остаемся в стороне и делаем свою работу».

Овечкин также рассказал, что сам он не общался с российским лидером с минувшего лета, указывает The New York Times. По словам спортсмена, у него также нет личного телефонного номера Путина. «Хотя это было бы неплохо», — цитирует издание хоккеиста.

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