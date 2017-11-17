NYT: Овечкин создал Putin Team ради России и тех, кто ее поддерживает

«Это все ради страны», — заявил спортсмен, комментируя свое решение создать движение под названием Putin Team («Команда Путина»). «Я просто хочу сделать все, что могу, для моей страны», — приводит издание его слова.
Как пишет газета, Овечкин в интервью отметил, что идея создать движение была его собственной. «Putin Team — это Putin Team, — сказал хоккеист. — Это просто для людей, которые поддерживают страну, и это по сути простая вещь».
Россиянин также поведал, что у него, как и у многих других хоккеистов, нет
Овечкин также рассказал, что сам он не общался с российским лидером с минувшего лета, указывает The New York Times. По словам спортсмена, у него также нет личного телефонного номера Путина. «Хотя это было бы неплохо», — цитирует издание хоккеиста.