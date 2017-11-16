Почему Кучеров — это космос, а все остальные позади. И даже не спорьте
Никита без вопросов суперзвезда. Но мы берём выше — сейчас он круче всех в НХЛ.
Никита без вопросов суперзвезда. Но мы берём выше — сейчас он круче всех в НХЛ.
Не слишком ли рано говорить о том, что Кучеров — лучший? Есть Кросби, которого без разговоров признают лучшим игроком мира. К 30 годам он выиграл всё, что только можно, и даже по несколько раз, и
Кросби и Макдэвид, подвиньтесь! Статистика — за Кучерова
И Кросби с «Питтсбургом», и Макдэвид с «Эдмонтоном» не слишком удачно начали сезон. «Пингвинз» идут на восьмом месте в лиге, «Ойлерз» вообще — четвёртые с конца. Малыш Сид при этом 11 матчей подряд не мог забить и его 15 (6+9) очков — лишь 51-й результат, а по показателю полезности он и вовсе один из худших. Макдэвид держится в десятке, но от него явно ждут большего.
Кучеров потрясающе начал сезон и пока всего дважды уходил с площадки без набранных очков. В 18 матчах на его счету 16 голов — больше всех в лиге, и 30 баллов, на один меньше, чем у лучшего бомбардира и его партнёра по звену Стэмкоса. Но дело не только в этом сезоне.
«У Кучерова 16 голов в 18 играх, я хочу, чтобы он попытался забить 50 за 50. Хотелось бы, чтобы в НХЛ было больше настоящих погонь за индивидуальными достижениями и рекордами. Тренеры сейчас настолько хорошо работают, что стало очень тяжело бросать вызов стандартам. В мотивированном и целеустремлённом Кучерове это есть, он способен на великие дела ради команды. Хотелось бы это увидеть», — отмечает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.
Кучеров дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/14 и с каждым годом стабильно улучшал свою результативность, был ключевым игроком «Тампы», которая дошла до финала Кубка Стэнли, и в следующем году, когда она остановилась в одной победе от главной серии розыгрыша, уступив лишь будущему чемпиону. Однако в прошлом сезоне случился настоящий прорыв, форвард закончил чемпионат на втором месте в списке снайперов и пятом — в гонке бомбардиров (40+45).
Капитан «молний» Стивен Стэмкос выбыл до конца сезона ещё в ноябре, но некоторое время «Тампа» держалась на расстоянии вытянутой руки от
«Кучеров в ударе. Его старт настолько потрясает, что начинаешь задумываться о том, что он может забить 50 за первые 50 матчей. Ещё очень рано, но Кучеров в погоне за такими легендами, как Гретцки, Ришар, Лемье, Босси и Бретт Халл. Всем им покорялось это достижение, все они — члены Зала славы.
Следить за тем, как
Начиная с 1 февраля Кучеров забил на 9 шайб больше, чем
Влюблённый в хоккей
Он рубил
«Все обратили внимание, что Кучеров появился в Тампе за два месяца до начала сезона. Обычно ничего такого не происходит. В Тампе очень жарко в это время, и ребята не торопятся возвращаться сюда. А он вернулся и каждый день приходил на каток. Так великие игроки входят в элиту. И ему это удалось», — говорил в начале сезона главный тренер Джон Купер.
Кучеров уже космос, а трофеи впереди
«Тампа» сейчас — безоговорочный лидер НХЛ. Первые по очкам, количеству побед, разнице шайб (уже +25, на 12 больше, чем у второй команды по этому показателю «Лос-Анджелеса»). Они играют, как главный претендент на кубок Стэнли, и во многом это происходит благодаря Кучерову. Он и в прошлом сезоне был нереально крут, а со здоровым Стэмкосом просто улетел в космос.
Кучеров — это не только невероятный кистевой и великолепная скорость, самое главное его достоинство — хоккейное мышление. Это умный и тонкий игрок, просчитывающий на несколько шагов вперёд. Против него выходят лучшие защитники лиги, но он всё равно находит способы отдать шикарный пас или открыться под бросок.
Можно вспомнить, как он зажигал с Палатом и Джонсоном, и тогда именно их звено «тройняшек» считалось самым опасным в лиге. Без Кучерова эти ребята отошли на вторые роли, а Никита
«Не так много ребят умеют так бросать. Даже не думаю, что в моём арсенале есть такой бросок. Это не должно удивлять, потому что он постоянно над этим работает. Особенный игрок с особенным броском. Неудивительно, что мы с Влади просто пытаемся доставить ему шайбу, особенно сейчас, когда он в ударе.
Я всегда сравниваю его с Марти
Если вновь обратиться к статистике и проверить, насколько Кучеров хорош в решающих матчах, окажется, что по сумме трёх последних лет он — пятый бомбардир
Россиянину для полного признания не хватает только трофеев, но он молод, и нет сомнений, что победы и индивидуальные призы придут к нему уже в ближайшем будущем. Кто знает, может быть, уже грядущим летом?
«Кучеров всегда готов к работе и ищет способы улучшения своей игры. Когда он попал в НХЛ, он начал спрашивать, что ему делать. И он это делает. Кучеров знает, что ему нужно и что он хочет. Он хочет быть великим. Сколько голов он может забить? У него нет предела. Небо его предел», — считает Стив Айзерман.