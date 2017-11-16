Почему Кучеров — это космос, а все остальные позади. И даже не спорьте

Источник: Reuters

Не слишком ли рано говорить о том, что Кучеров — лучший? Есть Кросби, которого без разговоров признают лучшим игроком мира. К 30 годам он выиграл всё, что только можно, и даже по несколько раз, и по-прежнему безумно хорош, что только доказывает два «Конн Смайт Трофи» в придачу к двум подряд кубкам. Есть Макдэвид, весть о котором возникла задолго до того, как он дебютировал в НХЛ. В 20 он выбил гроссмейстерскую сотню и выиграл «Арт Росс», «Харт» и «Тед Линдсей», подняв «Эдмонтон» из мёртвых. Однако не просто так в этот список можно включить Кучерова, который прямо сейчас — самый доминирующий игрок НХЛ.

Кросби и Макдэвид, подвиньтесь! Статистика — за Кучерова

И Кросби с «Питтсбургом», и Макдэвид с «Эдмонтоном» не слишком удачно начали сезон. «Пингвинз» идут на восьмом месте в лиге, «Ойлерз» вообще — четвёртые с конца. Малыш Сид при этом 11 матчей подряд не мог забить и его 15 (6+9) очков — лишь 51-й результат, а по показателю полезности он и вовсе один из худших. Макдэвид держится в десятке, но от него явно ждут большего.



Кучеров потрясающе начал сезон и пока всего дважды уходил с площадки без набранных очков. В 18 матчах на его счету 16 голов — больше всех в лиге, и 30 баллов, на один меньше, чем у лучшего бомбардира и его партнёра по звену Стэмкоса. Но дело не только в этом сезоне.

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«У Кучерова 16 голов в 18 играх, я хочу, чтобы он попытался забить 50 за 50. Хотелось бы, чтобы в НХЛ было больше настоящих погонь за индивидуальными достижениями и рекордами. Тренеры сейчас настолько хорошо работают, что стало очень тяжело бросать вызов стандартам. В мотивированном и целеустремлённом Кучерове это есть, он способен на великие дела ради команды. Хотелось бы это увидеть», — отмечает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.



Кучеров дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/14 и с каждым годом стабильно улучшал свою результативность, был ключевым игроком «Тампы», которая дошла до финала Кубка Стэнли, и в следующем году, когда она остановилась в одной победе от главной серии розыгрыша, уступив лишь будущему чемпиону. Однако в прошлом сезоне случился настоящий прорыв, форвард закончил чемпионат на втором месте в списке снайперов и пятом — в гонке бомбардиров (40+45).

Капитан «молний» Стивен Стэмкос выбыл до конца сезона ещё в ноябре, но некоторое время «Тампа» держалась на расстоянии вытянутой руки от плей-офф, не сильно отставая от соперников по очкам. Однако к февралю они уже были пятой с конца командой во всей лиге, и вряд ли кто думал, что подкошенная травмами «Тампа» способна хотя бы включиться в борьбу за восьмёрку. Именно Кучеров тогда взвалил команду на свои плечи и в одиночку практически затащил её в плей-офф. Интрига сохранялась до последнего, им не хватило всего одного очка. За два последних месяца сезона Никита поучаствовал в 44% голов команды, был лучшим снайпером и бомбардиром (21+19) НХЛ, а «Тампа» выиграла 29 матчей из 30. Всё держалось на нём.

«Кучеров в ударе. Его старт настолько потрясает, что начинаешь задумываться о том, что он может забить 50 за первые 50 матчей. Ещё очень рано, но Кучеров в погоне за такими легендами, как Гретцки, Ришар, Лемье, Босси и Бретт Халл. Всем им покорялось это достижение, все они — члены Зала славы.



Следить за тем, как кто-то старается забить 50 за 50, — это интригует, приковывает внимание. Если Кучеров продолжит, весь хоккейный мир будет за ним наблюдать. У него невероятный бросок, он может всё создать сам, но на всякий случай рядом есть Стэмкос. Этих двоих не остановить», — рассуждает колумнист Tampa Bay Times Мартин Феннелли.



Начиная с 1 февраля Кучеров забил на 9 шайб больше, чем кто-либо другой. Если посмотреть статистику с 1 декабря 2016 года до этого момента, Кучеров идёт на равных с Макдэвидом, проведя на семь игр меньше. 45 голов и 89 очков в 69 матчах против 91 (28+63) в 76 у Макдэвида. С 1 января — 80 против 79, с 1 февраля — 71 против 63 при одинаковом количестве матчей. Если брать в расчёт только этот сезон, то процент реализации бросков Кучерова идёт на спад — ещё недавно было 23,9, а сейчас — 21,9. Но если считать с 1 февраля, то в последних 48 играх эффективность его бросков составляет 20,3%, то есть уже достаточно долгое время держится на великолепном уровне, и у него есть все шансы забить в этом сезоне если не 70, то 60.

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Влюблённый в хоккей

По-другому и не скажешь. Кучеров остаётся после каждой тренировки на льду, чтобы вновь и вновь оттачивать бросок. Это он почти весь отпуск проводит, готовясь к сезону. У него в гараже сделана площадка с искусственным льдом, потому что «летом скучно и нечего делать». Да, у того же Кросби подобная штука была в детстве — знаменитая сушилка в подвале родительского дома. Но у Кучерова своя «сушилка» есть сейчас, когда он уже звезда. Потому что талант — это лишь малая доля успеха, без постоянной работы его легко загубить. Есть шоумены, есть разгильдяи, есть рубаха-парни, скромняги или тихие работяги. Кучеров — тот, кто не перестаёт думать о хоккее и всегда ищет возможности для роста. Это отражается в статистике, и будьте уверены, это только начало. Он идёт к вершине, и его упорством и искренностью можно только восхищаться.



Он рубил правду-матку, называя хоккей ЦСКА ужасным и критикуя игроков «Тампы» после прошлого сезона за расслабленность и нежелание играть, сидя на выгодных контрактах. Это показывает, насколько он горит игрой, и этот огонь — его движущая сила. Он просто любит хоккей, а это настолько сильное чувство, что способно свернуть горы. Никита к этому готов.



«Все обратили внимание, что Кучеров появился в Тампе за два месяца до начала сезона. Обычно ничего такого не происходит. В Тампе очень жарко в это время, и ребята не торопятся возвращаться сюда. А он вернулся и каждый день приходил на каток. Так великие игроки входят в элиту. И ему это удалось», — говорил в начале сезона главный тренер Джон Купер.

Кучеров уже космос, а трофеи впереди

«Тампа» сейчас — безоговорочный лидер НХЛ. Первые по очкам, количеству побед, разнице шайб (уже +25, на 12 больше, чем у второй команды по этому показателю «Лос-Анджелеса»). Они играют, как главный претендент на кубок Стэнли, и во многом это происходит благодаря Кучерову. Он и в прошлом сезоне был нереально крут, а со здоровым Стэмкосом просто улетел в космос.



Кучеров — это не только невероятный кистевой и великолепная скорость, самое главное его достоинство — хоккейное мышление. Это умный и тонкий игрок, просчитывающий на несколько шагов вперёд. Против него выходят лучшие защитники лиги, но он всё равно находит способы отдать шикарный пас или открыться под бросок.



Можно вспомнить, как он зажигал с Палатом и Джонсоном, и тогда именно их звено «тройняшек» считалось самым опасным в лиге. Без Кучерова эти ребята отошли на вторые роли, а Никита по-прежнему остаётся на первых. Более того, даже Стэмкос, признанный снайпер, превратился в подносчика снарядов и поёт дифирамбы невероятному броску напарника.



«Не так много ребят умеют так бросать. Даже не думаю, что в моём арсенале есть такой бросок. Это не должно удивлять, потому что он постоянно над этим работает. Особенный игрок с особенным броском. Неудивительно, что мы с Влади просто пытаемся доставить ему шайбу, особенно сейчас, когда он в ударе.



Я всегда сравниваю его с Марти Сан-Луи. Его рабочая этика, то, как он постоянно работает до тренировки, после неё, — это приносит успех. Он постоянно работает над собой, это приносит плоды. Его бросок — в пятёрке, даже в тройке лучших в лиге», — отмечает Стэмкос.

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