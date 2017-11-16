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14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Фридман: Переговоры Зарипова с «Сент-Луисом» по пробному контракту идут в никуда

Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман высказался о развитии ситуации с возможным переходом нападающего Даниса Зарипова в «Сент-Луис Блюз».

Источник: РИА "Новости"

«По сообщениям российских СМИ, “Сент-Луис” предложил Данису Зарипову контракт. Вероятно, речь шла о пробном соглашении. Просто дать возможность ему потренироваться и посмотреть, к чему это приведёт. В настоящее время, переговоры ведут в никуда», — написал Фридман.

Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх плей-офф отметился 15 шайбами и 7 передачами. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах КХЛ.

Зариповым интересовался ряд клубов НХЛ, в числе которых «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». Сам Зарипов заявлял о наличии предложений со стороны клубов НХЛ, однако они его не устроили.

Сент-Луис Блюз
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