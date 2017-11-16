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Анисимов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига объявила имена трёх звёзд игрового дня.
Национальная хоккейная лига объявила имена трёх звёзд игрового дня.
Третьей звездой назван форвард «Анахайм Дакс» Кевин Рой — хоккеист отметился голом в матче с «Бостон Брюинз» (4:2).
Вторая звезда игрового дня — нападающий «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Калгари Флэймз» (8:2). Его команда забила восемь голов впервые за четыре с половиной сезона.
Первой звездой дня стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов. Россиянин отметился