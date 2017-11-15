Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Воспитательница пыталась насильно накормить ребенка
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Югра0
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс0
Авангард0
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
16.11
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
16.11
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз8
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз6
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзБ4
Даллас Старз3
Все события
СМИ: Святотатственный снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
25Дубль Смолова, травма Лунева и вратарь Глушаков
17:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин: В Америке не нравятся водители, среди них много тупых

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что ему нравится в США, а что, наоборот, не нравится.

Источник: РИА "Новости"

«Не нравятся водители в Америке. Очень много тупых водителей, из-за них получаются большие пробки. Не нравится, как люди одеваются, по крайней мере здесь, в Вашингтоне. Русские люди и есть русские, нам не надо ничего перенимать. Здесь просто люди живут по правилам независимо от того, кто ты, у всех одинаковые права», — сказал Овечкин в интервью «Дневнику Хача».

Партнёр Овечкина по команде Евгений Кузнецов рассказал, как быстро может снять хоккейную экипировку, если того потребуют обстоятельства.

«Думаю, две минуты хватит, чтобы снять экипировку. При желании даже меньше. Когда ср*ть хочешь, быстро раздеваешься!» — сказал Кузнецов.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
Смолов порадовал Санкт-Петербург
Определился предпоследний участник чемпионата мира — 2018
СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Американцы проведут турнир для не поехавших в Россию сборных
Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва
Экс-руководитель «Локомотива» стал фигурантом уголовного дела
Новости
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь