Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Овечкин: В Америке не нравятся водители, среди них много тупых
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что ему нравится в США, а что, наоборот, не нравится.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что ему нравится в США, а что, наоборот, не нравится.
«Не нравятся водители в Америке. Очень много тупых водителей,
Партнёр Овечкина по команде Евгений Кузнецов рассказал, как быстро может снять хоккейную экипировку, если того потребуют обстоятельства.
«Думаю, две минуты хватит, чтобы снять экипировку. При желании даже меньше. Когда ср*ть хочешь, быстро раздеваешься!» — сказал Кузнецов.