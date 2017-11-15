Рене Фазель: Мы с Беттмэном как муж и жена, живущие вместе 25 лет

Источник: РИА "Новости"

По его словам, они напоминают пожилую пару, прожившую вместе 25 лет.

— До отставки у меня есть еще три года. За это время я бы хотел сплотить международное хоккейное сообщество и НХЛ, — цитирует Фазеля The Athletic. — Возможно, мы найдем с Гэри Беттмэном общий язык. когда уже закончим свою работу. Мы разные. Он больше думает о бизнесе, а я — о спорте. Он с моими словами не согласен.

Наши отношения напоминают пожилую семейную пару, когда муж и жена живут вместе 25 лет. Хочу большего сотрудничества с НХЛ, когда лига проводит матчи в Европе или Китае. Хочу большего уважения в этом отношении, а НХЛ действует по остаточному принципу.