Рене Фазель: Мы с Беттмэном как муж и жена, живущие вместе 25 лет
Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о своих взаимоотношения с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном.
Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о своих взаимоотношения с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном.
По его словам, они напоминают пожилую пару, прожившую вместе 25 лет.
— До отставки у меня есть еще три года. За это время я бы хотел сплотить международное хоккейное сообщество и НХЛ, — цитирует Фазеля The Athletic. — Возможно, мы найдем с Гэри Беттмэном общий язык. когда уже закончим свою работу. Мы разные. Он больше думает о бизнесе, а я — о спорте. Он с моими словами не согласен.
Наши отношения напоминают пожилую семейную пару, когда муж и жена живут вместе 25 лет. Хочу большего сотрудничества с НХЛ, когда лига проводит матчи в Европе или Китае. Хочу большего уважения в этом отношении, а НХЛ действует по остаточному принципу.
Есть европейские лиги, КХЛ, а также растущая Азия. Нужен баланс, ведь мы любим эту игру. Хорошо, если бы у нас была общая стратегия развития. Конечно, бренд НХЛ намного лучше, чем другие бренды. Но мы можем использовать его вместе. Развитие хоккея — наша работа.