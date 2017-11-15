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11:53 (мск), источник: Газета.Ру

Малкин помог «пингвинам» удержаться на плаву

«Питтсбург » Евгения Малкина одержал волевую победу над «Баффало» в овертайме, сохранив место в верхней части таблицы регулярного чемпионата НХЛ, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ничем не отличился в матче против финалистов Кубка Стэнли «Нашвиллом», который столичная команда проиграла.

Источник: Газета.Ру

«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» — 5:4 ОТ.

Действующие обладатели Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина продолжают с трудом завоевывать очки в регулярном чемпионате НХЛ и держаться в верхней части турнирной таблицы. На этот раз в домашнем матче с худшей командой Восточной конференции «Баффало Сэйбрз» «пингвины» смогли одержать волевую победу в дополнительное время, дважды уступая в счете по ходу матча.

К семнадцатой минуте первого периода хозяева уступали со счетом 0:2 после голов Эвандера Кейна и Сэма Райнхарта.

Но за 19 секунд до перерыва Патрик Хернквист стал автором курьезного гола в ворота гостей. Голкипер «Баффало» Робин Ленер неудачно покинул ворота, чтобы отдать пас своему игроку, Хернквист выиграл борьбу за воротами и сделал передачу на пятачок, однако шайба попала в ботинок защитнику «Сэйбрз» и отразилась в ворота.

Несчастный случай не смутил гостей и после перерыва лидер «Баффало» Джек Айкел вернул преимущество своей команды в две шайбы уже на 16-й секунде второго периода. Однако и хозяева не собирались сдаваться. Признанный после игры первой звездой матча Конор Шири на 25-й минуте вновь сократил отставание хозяев до минимума, реализовав быструю контратаку с передачи Хернквиста.

За три минуты до конца второго периода случилось знаменательное для болельщиков «Питтсбурга» событие.

Лидер команды Сидни Кросби, наконец, прервал 11-матчевую голевую «засуху» и забил шайбу в ворота соперника, сравняв счет во встрече.

Этот гол стал лишь шестым в сезоне для Кросби, но не исключено, что послужит началом возращения выдающегося канадца к своей боевой форме.

Однако радость «пингвинов» длилась недолго — за семь секунд до конца второго периода Бенуа Пульо снова вывел гостей вперед, изящно обыграв защитника и бросив шайбу под перекладину мимо беспомощного Мэтта Мюррея.

Третья двадцатиминутка выдалась самой бедной на голы — болельщики на трибунах увидели лишь одно взятие ворот, правда, весьма важное для поклонников «Питтсбурга».

На 54 минуте Фил Кессел замкнул ювелирную передачу Малкина с правого фланга вдоль ворот и во второй раз сравнял счет в матче.

А героем дня стал вышеупомянутый Шири, забросивший победную шайбу на 17-й секунде овертайма, благодаря Кросби. Капитан «пингвинов» великолепно отборолся у борта за воротами, сохранил шайбу и выложил ее точно на крюк Шири, которому надо было лишь не промахнуться с близкого расстояния.

Этот матч стал не самым богатым на очки для Малкина, который набрал лишь один пункт по системе «гол плюс пас».

«Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3.

Одержав пять побед в шести последних матчах, «Вашингтон» лидера движения Putin Team Александра Овечкина, казалось, вышел из кризиса, но в этот игровой вечер на пути столичной команды встали финалисты последнего розыгрыша Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз».

И если в первой половине матча гости из Вашингтона могли поддерживать равную борьбу, то уже в дальнейшем на площадке доминировали «хищники».

Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев, однако «Кэпиталз» смогли отыграться уже к 27-й минуте матча. Затем за две с половиной минуты «Нэшвилл» забросил еще две шайбы. Один ответный гол гостям соорудить удалось, но затем «хищники» полностью завладели инициативой в матче и забросили еще две шайбы до конца второго периода, установив итоговый счет 6:3.

Капитан команды Овечкин в этот вечер блеснуть не смог и очков не заработал, Евгений Кузнецов смог записать на свой счет одну результативную передачу.

«Монреаль Канадиенс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2 ОТ.

Двукратный обладатель «Везины» Сергей Бобровский снова продемонстрировал, что не зря получил в этом году престижную премию лучшему голкиперу сезона.

Сергей отразил 28 бросков по воротам из 29, допустив осечку лишь единожды.

Увы, команда иногда подводит звездного вратаря, и на этот раз «Коламбус» потерял одно очков, не справившись с «Монреалем» в основное время. Победу команде Бобровского принес гол Зака Веренски на второй минуте овертайма.

Российский нападающий клуба Артемий Панарин провел на площадке чуть более 21 минуты, но результативными действиями не отметился.

«Флорида Пантерз» — «Даллас Старз» — 4:3 ПБ.

Настоящий триллер подарили зрителям «Флорида» Евгения Дадонова и «Даллас» Александра Радулова. Команды завершили основное время со счетом 3:3, и исход матча решился в серии буллитов, где удачливее оказалась «Флорида». Россияне отметились своим присутствием на льду — Дадонов записал на свой счет одну результативную передачу, а Радулов — две.

Результаты остальных матчей.

«Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз» — 3:0
«Виннипег Джетс» — «Аризона Койотс» — 4:1
«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс» — 6:2
«Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:3

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