Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз8
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Сибирь
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз6
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзБ4
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ5
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Нефтехимик
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Дюжев пожаловался на россиян латышам
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
8Сборная России победила чехов на Кубке Карьяла
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
10:45 (мск), источник: ТАСС

«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, проигрывая по ходу встречи в две шайбы

ТАСС, 15 ноября. «Ванкувер» одержал победу со счетом 3:2 над «Лос-Анджелесом» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AFP 2017

Гости пропустили две шайбы в первые четыре минуты встречи, но оставшуюся часть матча отыграли «на ноль» и смогли победить. В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Хенрик Седин (26-я минута), Бо Хорват (30) и Свен Берчи (45). У хозяев отличились Таннер Пирсон (1) и Анже Копитар (4).

«Ванкувер» набрал 20 очков в 18 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд. В активе команды 24 очка в 18 играх, она расположилась на второй позиции на Западе.

В следующем матче в ночь на пятницу «Лос-Анджелес» на своем льду примет «Бостон». «Ванкувер» в тот же день дома сыграет с «Вегасом».

В других матчах дня «Миннесота» дома обыграла «Филадельфию» (3:0), «Эдмонтон» на своем льду разгромил «Вегас» (8:2), «Вашингтон» в гостях уступил «Нэшвиллу» (3:6).

Ванкувер Кэнакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Врачи поставили диагноз вратарю сборной России
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
Смолов порадовал Санкт-Петербург
Российская молодежка проиграла канадцам в пятом матче Суперсерии
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Стали известны все участники ЧМ-2018 по футболу от Европы
Американский журналист: В США есть фанаты Аршавина
Колобков: Россия выполнила все критерии WADA
Спорт-Экспресс
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь