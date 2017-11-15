«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ, проигрывая по ходу встречи в две шайбы

Источник: AFP 2017

Гости пропустили две шайбы в первые четыре минуты встречи, но оставшуюся часть матча отыграли «на ноль» и смогли победить. В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Хенрик Седин (26-я минута), Бо Хорват (30) и Свен Берчи (45). У хозяев отличились Таннер Пирсон (1) и Анже Копитар (4).

«Ванкувер» набрал 20 очков в 18 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд. В активе команды 24 очка в 18 играх, она расположилась на второй позиции на Западе.

В следующем матче в ночь на пятницу «Лос-Анджелес» на своем льду примет «Бостон». «Ванкувер» в тот же день дома сыграет с «Вегасом».