Результативная передача Куликова помогла «Виннипегу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

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В составе «Виниппега» шайбы забросили Эндрю Копп (16-я минута), Джоэль Армиа (22), Брайан Литтл (26) и Адам Лоури (33). У «Аризоны» единственный гол забил Алекс Голикоски (46).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 7, 15.11.2017, 4:00 Виннипег Джетс 4 Аризона Койотс 1

Куликов отдал пятую результативную передачу в 14 играх сезона. 27-летний российский защитник сыграл в матче 18 минут и 8 секунды, на его счету результативная передача, один бросок и показатель полезности «+2».

«Аризона» установила новый антирекорд НХЛ, став первой командой, которая в 20 матчах со старта регулярного чемпионата не смогла одержать ни одной победы в основное время. На счету «Аризоны» две победы, которые клуб одержал в овертайме (над «Филадельфией» — 4:3) и в серии буллитов (над «Каролиной» — 2:1). «Аризона» занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея в активе 7 очков из 40 возможных.