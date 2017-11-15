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08:37 (мск), источник: ТАСС

Результативная передача Куликова помогла «Виннипегу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

ТАСС, 15 ноября. «Виннипег» на своей площадке победил «Аризону» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, которая стала для него пятой в сезоне.

Источник: Reuters

В составе «Виниппега» шайбы забросили Эндрю Копп (16-я минута), Джоэль Армиа (22), Брайан Литтл (26) и Адам Лоури (33). У «Аризоны» единственный гол забил Алекс Голикоски (46).

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НХЛ 2017-2018
Неделя 7, 15.11.2017, 4:00
Виннипег Джетс
4Аризона Койотс1

Куликов отдал пятую результативную передачу в 14 играх сезона. 27-летний российский защитник сыграл в матче 18 минут и 8 секунды, на его счету результативная передача, один бросок и показатель полезности «+2».

«Аризона» установила новый антирекорд НХЛ, став первой командой, которая в 20 матчах со старта регулярного чемпионата не смогла одержать ни одной победы в основное время. На счету «Аризоны» две победы, которые клуб одержал в овертайме (над «Филадельфией» — 4:3) и в серии буллитов (над «Каролиной» — 2:1). «Аризона» занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея в активе 7 очков из 40 возможных.

«Виннипег» поднялся на третье место в таблице Запада, набрав 23 очка в 17 матчах. В следующей игре в ночь на пятницу «Виннипег» дома встретится с «Филадельфией», «Аризона» на выезде сыграет против «Монреаля».

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