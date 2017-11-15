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08:30 (мск), источник: ТАСС

Две голевые передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Флоридой»

ТАСС, 15 ноября. «Даллас» уступил «Флориде» со счетом 3:4 в серии буллитов гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Далласа» Александр Радулов отдал две голевые передачи и продлил личную результативную серию до девяти игр.

Источник: AP 2017

В составе «Флориды» шайбы забросили Джонатан Юбердо (6-я, 16-я минуты) и Александр Барков (43). У «Далласа» отличились Джейми Бенн (18, 31) и Реми Элиэ (33). Победный буллит на счету нападающего «Флориды» Винсента Трочека.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 7, 15.11.2017, 3:30
Флорида Пантерз
Б
4Даллас Старз3

31-летний российский форвард «Далласа» провел на площадке 21 минуту 7 секунд и нанес четыре броска, а также отдал две голевые передачи. Радулов отдал 10-ю и 11-ю передачу в сезоне и продлил результативную серию до девяти матчей, всего в его активе теперь 17 очков (6 шайб + 11 передач) в 18 играх.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов также отметился голевой передачей за 23 минуты и 46 секунд на площадке. Для Дадонова этот пас стал 10-м в сезоне, за 17 игр 28-летний россиянин набрал уже 17 очков (7+10).

«Флорида» одержала шестую победу в 17 матчах сезона-2017/18 и поднялась с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков из 34 возможных. «Даллас» занимает восьмое место в таблице Запада (19 очков после 18 игр). В следующем матче в ночь на пятницу «Даллас» в гостях встретится с клубом «Тампа-Бэй», «Флорида» также на выезде сыграет против «Сан-Хосе».

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 7, 15.11.2017, 3:00
Питтсбург Пингвинз
ОТ
5Баффало Сэйбрз4

В параллельном матче «Питтсбург» со счетом 5:4 обыграл «Баффало» в овертайме гостевого матча. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 18 минут и 111 секунд, отметившись результативной передачей. В его активе также шесть бросков и один силовой прием.

Результаты других матчей:

«Монреаль» — «Коламбус» — 1:2 ОТ.

«Виннипег» — «Аризона» — 4:1.

«Миннесота» — «Филадельфия» — 3:0.

«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 6:3.

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