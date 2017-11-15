Русская «Тампа» захватила лидерство в НХЛ

Прошло чуть больше месяца с момента старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а в турнирной таблице Восточной конференции уже появился явный лидер. После 18 матчей первое место с 30 очками занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Для российских болельщиков клуб из штата Флорида представляет особый интерес, поскольку в нем играет целый ряд отечественных хоккеистов, являющихся лидерами этой команды. Речь о форвардах Никите Кучерове и Владиславе Наместникове, защитнике Викторе Сергачеве и вратаре Андрее Василевском, в каждом матче помогающих клубу удерживать лидирующие позиции.

Главный тренер «молний» Джон Купер с момента своего прихода на должность в 2012 году проявляет повышенный интерес к российским хоккеистам. Никита Кучеров, выступающий за «Тампу» с 2013 года, стал демонстрировать солидную статистику с первого же сезона, несколько раз став лучшим бомбардиром «Лайтнинг» по итогам «регулярки» и плей-офф. 50-летний специалист не раз ставил россиянина в основное звено, когда из-за травмы из состава на время выбывал звездный игрок «Тампы» Стивен Стэмкокс.

В сезоне-2014/15 воспитанник ЦСКА помог клубу дойти до финала Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне Джон Купер поставил форварда из России в одно звено со Стивеном Стэмкоксом, и сейчас Никита Кучеров лидирует в лиге по числу заброшенных шайб и системе «гол+пас». При этом сам Стивен Стэмкокс является лидером по числу голевых передач и вторым по набранным очкам. У обоих хоккеистов по 30 баллов — 16+14 у россиянина и 8+22 у канадца.

— Статистика Кучерова на старте сезона — великолепная, — отметил в беседе с «Известиями» легендарный бомбардир сборных СССР, России и клубов НХЛ Павел Буре. — Никита на протяжении всех сезонов в «Тампе» демонстрирует высокую результативность, но сейчас он превосходит сам себя и проводит самый безупречный регулярный чемпионат в своей карьере в США. А их связка со Стэмкоксом претендует на звание лучшей в НХЛ.

Окончательно утвердился в роли основного вратаря и Андрей Василевский. Он также пришел в «Тампу» в 2013 году, но в первые сезоны довольствовался ролью сменщика Бена Бишопа. Несколько раз после травм американца 23-летний уроженец Тюмени занимал место в воротах «молний». В частности, в серии плей-офф-2016 против будущего обладателя двух Кубков Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Андрей Василевский, отражавший в каждом матче более 30 бросков, заслужил самые лестные отзывы о своей игре. В следующем сезоне Бен Бишоп перешел в «Лос-Анджелес Кингз», и Джон Купер вместе с генеральным менеджером клуба Стивом Айзерманом сделали окончательную ставку на россиянина.

Это совпало с перестройкой в составе команды, которая стоила «Тампе» места в плей-офф в 2017 году. В результате освободившиеся Никита Кучеров, Андрей Василевский и Владислав Наместников получили возможность поехать со сборной России на чемпионат мира в Кельн и Париж. Там россияне завоевали бронзовые медали, а Андрей Василевский впервые стал основным вратарем нашей команды. Примечательно, что шансов на золото в Кельне российские хоккеисты лишились после поражения в полуфинале от сборной Канады (2:4), главным тренером которой на том турнире являлся не кто иной, как Джон Купер.

— В этом сезоне Василевский окончательно утвердился в роли основного вратаря «Тампы» и одного из лидеров команды. Нынешний год для Андрея — один из ключевых в карьере, — заявил «Известиям» олимпийский чемпион-1988, обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский. — На чемпионате мира он показал, что способен быть основным вратарем сборной, а не только резервным за спиной Бобровского. А в «Тампе» он пережил конкуренцию с Бишопом и теперь демонстрирует отличный коэффициент отраженных бросков, страхуя Кучерова и Стэмкокса, когда у них не идет игра.

Одной из неожиданностей нового сезона НХЛ стало то, что в основе «Тампы» закрепился молодой защитник Виктор Сергачев. Уроженец Нижнекамска уехал за океан в 2015-м, начав выступления в юниорской лиге Онтарио за «Уинсор Спитфайрз». В прошлом сезоне 19-летний хоккеист сыграл четыре матча в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», но не смог закрепиться в основной команде. При этом бронзовому призеру последнего молодежного чемпионата мира не понадобилось много времени, чтобы доказать свое место в составе «Тампы».

— Джон Купер не раз демонстрировал свое расположение к российским игрокам, — отметил Павел Буре. — Но то, что он так быстро стал давать Сергачеву игровое время, несколько неожиданно. Ожидалось, что Виктору придется еще поработать и завоевать доверие сразу не получится. Но ему не пришлось даже уходить в фарм-клуб и играть в АХЛ. За счет труда и помощи соотечественников он успел стать серьезной фигурой в команде.

Владислав Наместников набрал 19 (9+10) очков и расположился на 19-м месте среди бомбардиров, опережая восходящую звезду канадского хоккея Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойерз».

— Наместников всегда был полезен команде, несмотря на то что часто был незаметен на фоне таких ярких игроков, как Кучеров и Стэмкокс, — подчеркнул Валерий Каменский. — При этом Владислав выполнял большой объем черновой работы, навязывал борьбу сопернику и вносил ощутимый вклад в общий успех. Нынешний сезон — не исключение. Думаю, Наместников явно не достиг потолка — у него есть резервы, чтобы в большей степени раскрыть свой потенциал.

По мнению экспертов, нынешняя игра «Тампы» и ее лидеров позволяет команде претендовать на второй в своей истории Кубок Стэнли. Первый «молнии» завоевали в 2004 году под руководством Джона Тортореллы. Одну из ключевых ролей в той сенсационной победе сыграл легендарный российский вратарь Николай Хабибулин.

— Сейчас команда показывает такую игру и запас прочности, что может претендовать на что угодно, — главное, чтобы лидеры избежали травм, — резюмировал Валерий Каменский. — С другой стороны, до плей-офф еще полгода. За это время поменяться может абсолютно всё. В НХЛ слишком равные возможности у клубов, чтобы можно было что-то прогнозировать, — настолько непредсказуемыми могут быть результаты.