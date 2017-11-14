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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Гэри Беттмэн: Не спрашивайте об Олимпиаде. Это как пришпоривать мёртвую лошадь

Не ждите Кучерова и других игроков НХЛ на двух ближайших Олимпиадах. Или Гэри Беттмэн блефует?

Источник: AP 2017

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн на днях принял участие в ежегодной конференции PrimeTime Sports Management, которая прошла в Торонто. Ответы Беттмэна на вопросы североамериканских журналистов, в отличие от многих предыдущих интервью, изобиловали конкретикой и откровенностью.

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«МОК не разрешил использовать видео с голом Кросби»

— НХЛ впервые с 1998 года пропускает Олимпийские игры. Как вы пришли к такому решению?
— У нас было несколько клубов, которые отнеслись к Играм восторженно, говорили: «О, Олимпиада!». Большее количество команд говорило совсем наоборот: «Это слишком разрушительно для нашего чемпионата». И была группа, занявшая серединную позицию. Затем МОК принял решение, что не будет оплачивать нам расходы, и тогда решение было уже единым. Клубы сказали: «Подождите, нам нужно заново оценить ситуацию. Если они не ценят наше участие, зачем мы останавливаем наш сезон?». Дошло уже до смешного. Мы хотели использовать видео с голом Сидни Кросби на Олимпиаде в Ванкувере — нам этого не разрешили. Подумайте, что это значит.

— Лига может вернуться к участию в Олимпиадах в будущем?
— Два ответа. Первый такой — глава МОК Томас Бах заявил: «Если вы не едете в 2018-м в Корею, то не сможете участвовать и в 2022-м на Играх в Пекине». О’кей, хорошо, мы поняли. Второй — если Олимпиада вернётся на североамериканский континент, то ситуация будет другой. Я не говорю, что мы обязательно будем участвовать, но это будет совсем другой разговор.

— Вы жалеете, что не отпустили игроков в Пхёнчхан?
— Ни капли. Ну зачем вы снова спрашиваете, зачем пришпоривать мёртвую лошадь?

«Кубок мира — это наше событие, в отличие от Олимпиады»

— Как часто вы планируете проводить Кубок мира?
— Мы хотели бы, чтобы этот турнир проходил раз в четыре года.

— Следовательно, очередной Кубок мира будет в 2020-м?
— 2020 год — это интересное время, потому что и у лиги, и у ассоциации хоккеистов будет возможность продлить коллективное соглашение либо отвергнуть этот вариант. И заявить об этом нужно будет заранее.

В сентябре 2019-го уже будет известно, состоится ли Кубок мира в сентябре 2020-го.

— Почему НХЛ считает Кубок мира привлекательней Олимпиады?
— Это вопрос контроля. Кубок мира — это наше событие. Мы можем контролировать ситуацию с нашими игроками, всеми условиями, маркетингом, расписанием матчей.

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«В НХЛ может появиться ещё один новый клуб»

— Обратимся к сугубо внутренним делам НХЛ. Лига рассматривает возможность дальнейшего расширения и появления новых команд?
— При благоприятных обстоятельствах мы рассмотрим возможность появления ещё одного клуба, но гарантировать тут ничего нельзя. Никаких чётких сценариев на этот счёт не существует.

— Есть ли потенциальный список городов, где может появиться новая команда?
— Списка нет, мы никого не рассматриваем. Есть места, где на постоянной основе выражают интерес к созданию клуба. Мы слушаем, но пока никаких шагов не предпринимаем.

«Нельзя, чтобы у одних команд был бюджет в четыре раза больше, чем у других»

— После сезона-2021/22 заканчивается срок очередного коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом игроков. Вы готовы к потенциальному локауту?

— Конечно, мне не нравятся локауты, это вынужденная остановка работы. Но необходимо делать то, что ты должен делать: смотреть на конкурентный баланс, здоровье лиги, финансы, положение хоккеистов. Нам нужна была обновлённая система, а игроки сейчас зарабатывают примерно столько же, сколько 12−13 лет назад.

Но система уже работает, к ней привыкли. Как сказал финансовый аналитик Артур Левитт, НХЛ стремительна бежала по беговой дорожке по направлению к забвению. Нужен был потолок зарплат, потому что одни команды имели бюджет в четыре раза больше, чем другие, и не могли конкурировать.

 — Значит, вам нравятся локауты?
— Я их ненавижу. Конечно, я предпочёл бы пойти посмотреть матч или отправиться домой и глянуть несколько игр по телевизору. Но будет интересно, кто из сторон захочет продления коллективного соглашения, а кто — нет.

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