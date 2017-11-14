Честный работяга не стал звездой в НХЛ. Кулемину пора домой в «Магнитку»
Тяжелая травма вывела 31-летнего нападающего «Айлендерс» из строя до конца сезона.
Тяжелая травма вывела 31-летнего нападающего «Айлендерс» из строя до конца сезона.
Лучшим вариантом продолжения карьеры для россиянина станет возвращение в «Металлург». Российский форвард вернется домой после 10 сезонов в НХЛ?
ЧЕСТНЫЙ РАБОТЯГА.
Четырехлетний контракт Кулемина с
Кулемин получил травму 11 ноября в конце второго периода домашней встречи с «Эдмонтоном». Силовой защитник соперника Эрик Грайба грубо атаковал россиянина в спину, в результате Николай упал на лед и левым плечом ударился в борт. Матч доиграть нападающий не смог. Новости об операции и последующих сроках восстановления — вернуться в строй Кулемин сможет только через полгода, то есть с большой вероятностью уже в следующем сезоне — свидетельствуют о тяжести повреждении.
Кто же рискнет звать к себе игрока после такой травмы в 32 года? За плечами россиянина репутация честного работяги, отпахавшего 10 сезонов в НХЛ. Но сейчас игрокам такого плана и функционала выписывают на рынке свободных агентов максимум на поддержание штанов. А если это окажется
БЕЗ РИСКА В ПИТТСБУРГЕ.
Сам Николай — очень скромен, предельно лаконичен в общении и никогда не бросался громкими словами. Зато
За исключением своего третьего сезона в НХЛ, когда Кулемин настрелял 30 шайб за «Торонто», заокеанская карьера уральца не поражает воображение. Только в первое время она шла на взлет.
В последние годы форвард превращался на льду в человека-невидимку: отпахал свою смену, не пропустил соперника с шайбой, отбросился и поехал обратно на скамейку. Часто во время телетрансляции матчей с участием «Айлендерс» получалась забавная ситуация — если не искать глазами хоккеиста под 86-номером, то вывод о его игре можно было сделать лишь по итоговому протоколу. Возможно, неброская работа на команду устраивала тренеров. Но от визуальных впечатлений никуда не деться.
Карьера Кулемина в НХЛ могла сложиться чуть удачнее, если бы он и его агент пошли на риск. Когда с игроком о продлении контракта не договорился «Торонто», то на горизонте, по слухам, замаячил «Питтсбург». В качестве оруженосца Евгения Малкина, с которым он играл вместе еще по детям, Кулемин мог добиться большего. Однако летом 2012 года выбор сделан в пользу «Айлендерс», который предложил более выгодные условия.
В
РОЛЬ БОМБАРДИРА.
Расцветал Кулемин именно в России. Мало кто сейчас помнит, но до отъезда за океан он считался одним из лучших снайперов Суперлиги, обладая не только классным броском, но и отличной скоростью. В НХЛ из него (не сразу) стали лепить форварда, заточенного на оборону. Может, и он сам не справился с ролью бомбардира. Но вот в «Металлурге», куда Кулемин вернулся на время локаута в 2012 году, в тройке с Евгением Малкиным и Сергеем Мозякиным Николая блистал, набирая в среднем больше очка за игру.
И дело не только в партнерах, как это может показаться спустя годы. Он выполнял за них всю грязную работу и при этом совершенно не выпадал в атаке. Тезис о том, что рядом с такими мастерами заиграл бы любой, легко опровергнуть на примере текущего положения дел в «Магнитке». Там после ухода Зарипова так и не нашли третьего нападающего в звено к Мозякину и Яну Коваржу.
Ценили Кулемина и главные тренеры сборной России — от Вячеслава Быкова до Олега Знарка. Совсем недавно он отлично выступал на чемпионатах мира в Минске (2014) и Чехии (2015) — по 7 и 8 очков за турнир. Любовь тренеров к нему понятна, этот нападающий умеет выполнять установку «от и до», не задавая лишних вопросов и не сетуя на тяжелые требования. Именно поэтому все вопросы о том, зачем Знарок взял его в прошлом году на Кубок мира, отпадали сами собой. Так что, пора домой?