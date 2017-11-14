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Дубль Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Калгари»
МОСКВА, 14 ноя —
МОСКВА, 14 ноя —
Встреча, прошедшая в понедельник в Калгари, завершилась со счетом 7:4 (2:2, 0:0, 5:2) в пользу «Флэймз». В составе «Сент-Луиса» дубль сделал российский нападающий Владимир Тарасенко (4-я и 53-я минуты), по разу отличились Джейден Шварц (17) и Александр Стин (52). У «Калгари» шайбы забросили Марк Джанковски (5, 14), Сэм Беннетт (46), Майкл Ферланд (53), Крис Верстиг (55), Джон Годро (59) и Михал Фролик (59).
Для Тарасенко эти голы стали девятым и десятым соответственно в нынешнем сезоне НХЛ.
В следующем матче «Сент-Луис» 16 ноября в гостях сыграет с «Эдмонтоном», «Калгари» 15 ноября на выезде встретится с «Детройтом».
|Калгари Флэймз
|
7:4
(2:2, 0:0, 5:2)
|Сент-Луис Блюз
|Глен Гулутзан
|Майк Йео
|Майк Смит 20:00 (Э. Лэк 20:00)
|Джейк Аллен 58:40 (Дж. Аллен 58:57)
|1-й период
|03:00
|Трэвис Хэмоник
|Скотти Апшолл
|03:00
|Владимир Тарасенко (К. Парэйко, П. Штястны)
|03:32
|04:54
|Марк Янковски (М. Ткачак)
|13:45
|Марк Янковски (Я. Ягр, С. Беннетт)
|15:10
|Ти. Джей. Броди
|Джейден Шворц (А. Стин, Б. Шенн)
|16:21
|2-й период
|28:58
|3-й период
|45:39
|Сэм Беннетт (М. Янковски)
|Владимир Соботка
|49:18
|Александр Стин (П. Штястны, Дж. Эдмундсон)
|51:46
|52:04
|Бретт Кулак
|Оскар Сундквист
|52:04
|Оскар Сундквист
|52:04
|52:31
|Майкл Ферланд (Ти.Дж. Броди, Дж. Годро)
|Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, Б. Шенн)
|52:43
|54:29
|Крис Верстиг (Т. Брауэр, К. Лазар)
|58:00
|Джонни Годро (М. Джиордано)
|58:57
|п.в.
|Михаэл Фролик (М. Баклунд, М. Ткачак)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|М. Янковски (Калгари Флэймз), С. Беннетт (Калгари Флэймз), Дж. Годро (Калгари Флэймз)