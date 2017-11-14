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10:28 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Калгари»

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в понедельник в Калгари, завершилась со счетом 7:4 (2:2, 0:0, 5:2) в пользу «Флэймз». В составе «Сент-Луиса» дубль сделал российский нападающий Владимир Тарасенко (4-я и 53-я минуты), по разу отличились Джейден Шварц (17) и Александр Стин (52). У «Калгари» шайбы забросили Марк Джанковски (5, 14), Сэм Беннетт (46), Майкл Ферланд (53), Крис Верстиг (55), Джон Годро (59) и Михал Фролик (59).

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Тарасенко эти голы стали девятым и десятым соответственно в нынешнем сезоне НХЛ.

В следующем матче «Сент-Луис» 16 ноября в гостях сыграет с «Эдмонтоном», «Калгари» 15 ноября на выезде встретится с «Детройтом».

Калгари Флэймз 7:4
(2:2, 0:0, 5:2)
Сент-Луис Блюз
14.11.2017, 05:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Глен Гулутзан Майк Йео
Вратари
Майк Смит 20:00 (Э. Лэк 20:00) Джейк Аллен 58:40 (Дж. Аллен 58:57)
1-й период
03:00 Трэвис Хэмоник
Скотти Апшолл 03:00
Владимир Тарасенко (К. Парэйко, П. Штястны) 03:32
04:54 Марк Янковски (М. Ткачак)
13:45 Марк Янковски (Я. Ягр, С. Беннетт)
15:10 Ти. Джей. Броди
Джейден Шворц (А. Стин, Б. Шенн) 16:21
2-й период
28:58
3-й период
45:39 Сэм Беннетт (М. Янковски)
Владимир Соботка 49:18
Александр Стин (П. Штястны, Дж. Эдмундсон) 51:46
52:04 Бретт Кулак
Оскар Сундквист 52:04
Оскар Сундквист 52:04
52:31 Майкл Ферланд (Ти.Дж. Броди, Дж. Годро)
Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, Б. Шенн) 52:43
54:29 Крис Верстиг (Т. Брауэр, К. Лазар)
58:00 Джонни Годро (М. Джиордано)
58:57 п.в. Михаэл Фролик (М. Баклунд, М. Ткачак)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Янковски (Калгари Флэймз), С. Беннетт (Калгари Флэймз), Дж. Годро (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Калгари Флэймз
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