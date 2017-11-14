Дубль Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Калгари»

Встреча, прошедшая в понедельник в Калгари, завершилась со счетом 7:4 (2:2, 0:0, 5:2) в пользу «Флэймз». В составе «Сент-Луиса» дубль сделал российский нападающий Владимир Тарасенко (4-я и 53-я минуты), по разу отличились Джейден Шварц (17) и Александр Стин (52). У «Калгари» шайбы забросили Марк Джанковски (5, 14), Сэм Беннетт (46), Майкл Ферланд (53), Крис Верстиг (55), Джон Годро (59) и Михал Фролик (59).