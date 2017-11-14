«Даллас» проиграл «Каролине», Радулов забросил 6-ю шайбу в сезоне

Встреча, прошедшая в понедельник в Роли, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) в пользу «Каролины». В составе победителей хет-трик сделал Теуво Терявяйнен (43-я, 47-я и 50-я минута), по одной шайбе забросили Себастьян Ахо (9) и Джефф Скиннер (60). У проигравших отличился российский нападающий Александр Радулов (29), для которого этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.