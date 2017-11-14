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«Даллас» проиграл «Каролине», Радулов забросил 6-ю шайбу в сезоне
МОСКВА, 14 ноя —
МОСКВА, 14 ноя —
Встреча, прошедшая в понедельник в Роли, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) в пользу «Каролины». В составе победителей
В следующем матче «Даллас» во вторник сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз», «Каролина» 16 ноября на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».
|Каролина Харрикейнз
|
5:1
(1:0, 0:1, 4:0)
|Даллас Старз
|Билл Питерс
|Кен Хичкок
|Скотт Дарлинг
|Бен Бишоп
|1-й период
|02:49
|Маркус Крюгер
|08:07
|Себастьян Ахо (Джор. Стаал, Т. Терявяйнен)
|Дэн Хэмьюс
|16:17
|17:25
|Элиас Линдхольм
|2-й период
|Мартин Ганзал
|22:28
|Джемель Смит
|26:07
|26:51
|Джастин Уильямс
|Александр Радулов (Т. Сегин, Джей. Бенн)
|28:44
|3-й период
|Стивен Джонс
|40:51
|42:39
|Теуво Терявяйнен (Джор. Стаал, С. Ахо)
|46:51
|Теуво Терявяйнен (Дж. Славин, Джор. Стаал)
|49:44
|Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Джор. Стаал)
|59:57
|Джефф Скиннер (Т. ван Римсдайк, Э. Линдхольм)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Т. Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Джор. Стаал (Каролина Харрикейнз), С. Ахо (Каролина Харрикейнз)