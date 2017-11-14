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10:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Даллас» проиграл «Каролине», Радулов забросил 6-ю шайбу в сезоне

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. «Даллас Старз» потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в понедельник в Роли, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) в пользу «Каролины». В составе победителей хет-трик сделал Теуво Терявяйнен (43-я, 47-я и 50-я минута), по одной шайбе забросили Себастьян Ахо (9) и Джефф Скиннер (60). У проигравших отличился российский нападающий Александр Радулов (29), для которого этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Даллас» во вторник сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз», «Каролина» 16 ноября на выезде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Каролина Харрикейнз 5:1
(1:0, 0:1, 4:0)
Даллас Старз
14.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Билл Питерс Кен Хичкок
Вратари
Скотт Дарлинг Бен Бишоп
1-й период
02:49 Маркус Крюгер
08:07 Себастьян Ахо (Джор. Стаал, Т. Терявяйнен)
Дэн Хэмьюс 16:17
17:25 Элиас Линдхольм
2-й период
Мартин Ганзал 22:28
Джемель Смит 26:07
26:51 Джастин Уильямс
Александр Радулов (Т. Сегин, Джей. Бенн) 28:44
3-й период
Стивен Джонс 40:51
42:39 Теуво Терявяйнен (Джор. Стаал, С. Ахо)
46:51 Теуво Терявяйнен (Дж. Славин, Джор. Стаал)
49:44 Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Джор. Стаал)
59:57 Джефф Скиннер (Т. ван Римсдайк, Э. Линдхольм)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Джор. Стаал (Каролина Харрикейнз), С. Ахо (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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