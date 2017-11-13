Беттмэн: Если НХЛ и будет участвовать в Олимпиадах, то только в Северной Америке

НХЛ в апреле объявила о том, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018 в Пхенчхане, позднее Беттмэн назвал это решение окончательным.

«Я думаю, решение (о неучастии игроков в Олимпиаде-2018) правильное для болельщиков НХЛ. Никогда не говорю “никогда” (о том, что НХЛ не будет участвовать в Олимпиадах и в дальнейшем), но мне трудно представить сценарий, при котором это (участие) может состояться — если только зимние Игры не пройдут в Северной Америке, где временные рамки, внимание и логистика будут совсем другими», — заявил Беттмэн в интервью шведскому телеканалу SVT, которое цитирует Inside The Games.