НХЛ дала две тройки звезд недели, отметив в одной Наместникова, а в другой — Кучерова

Источник: AP 2017

Первый вариант звезд недели появился на официальном сайте НХЛ днем в понедельник. По нему Наместников был признан третьей звездой, второй звездой недели стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, а первой звездой — форвард «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер.

Вечером в понедельник на сайте появился второй список звезд недели, который отличается от первого наличием Кучерова вместо Наместникова, а также тем, что Кучеров признан второй звездой, а Холтби — третьей.