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22:52 (мск), источник: Р-Спорт

НХЛ дала две тройки звезд недели, отметив в одной Наместникова, а в другой — Кучерова

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала две тройки звезд прошедшей недели в регулярном чемпионате, отметив в первой российского форварда «Тампы Бэй Лайтнинг» Владислава Наместникова, а во второй — его соотечественника и товарища по команде Никиту Кучерова.

Источник: AP 2017

Первый вариант звезд недели появился на официальном сайте НХЛ днем в понедельник. По нему Наместников был признан третьей звездой, второй звездой недели стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, а первой звездой — форвард «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер.

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Вечером в понедельник на сайте появился второй список звезд недели, который отличается от первого наличием Кучерова вместо Наместникова, а также тем, что Кучеров признан второй звездой, а Холтби — третьей.

Наместников в трех играх прошедшей недели забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу, а Кучеров набрал в тех же матчах 7 (2+5) очков.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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