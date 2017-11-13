НХЛ дала две тройки звезд недели, отметив в одной Наместникова, а в другой — Кучерова
МОСКВА, 13 ноя —
МОСКВА, 13 ноя —
Первый вариант звезд недели появился на официальном сайте НХЛ днем в понедельник. По нему Наместников был признан третьей звездой, второй звездой недели стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, а первой звездой — форвард «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер.
Вечером в понедельник на сайте появился второй список звезд недели, который отличается от первого наличием Кучерова вместо Наместникова, а также тем, что Кучеров признан второй звездой, а Холтби — третьей.
Наместников в трех играх прошедшей недели забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу, а Кучеров набрал в тех же матчах 7 (2+5) очков.