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21:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин пропустит около шести месяцев

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин перенёс операцию, сообщает официальный «твиттер» команды.

Источник: AP 2017

Как сообщается, российский нападающий будет вынужден пропустить около шести месяцев.

В нынешнем чемпионате 31-летний хоккеист принял участие в 13 матчах и записал на свой счёт 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «0» и нуле штрафных минут.

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Нью-Йорк Айлендерс
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