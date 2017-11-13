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Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин пропустит около шести месяцев
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин перенёс операцию, сообщает официальный «твиттер» команды.
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин перенёс операцию, сообщает официальный «твиттер» команды.
Как сообщается, российский нападающий будет вынужден пропустить около шести месяцев.
В нынешнем чемпионате 31-летний хоккеист принял участие в 13 матчах и записал на свой счёт 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «0» и нуле штрафных минут.