Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин пропустит около шести месяцев

Как сообщается, российский нападающий будет вынужден пропустить около шести месяцев.



В нынешнем чемпионате 31-летний хоккеист принял участие в 13 матчах и записал на свой счёт 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «0» и нуле штрафных минут.