Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

Первой звездой признан нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер, набравший семь (6+1) очков в четырёх встречах.



Второй звездой стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свой счёт семь (2+5) результативных баллов в трёх играх.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, выигравший все три матча при коэффициенте надёжности 1,27 и 95,2 процента отражённых бросков.