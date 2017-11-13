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20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов завершившейся игровой недели.

Источник: AP 2017

Первой звездой признан нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер, набравший семь (6+1) очков в четырёх встречах.

Второй звездой стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свой счёт семь (2+5) результативных баллов в трёх играх.

Замкнул тройку лучших хоккеистов недели вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, выигравший все три матча при коэффициенте надёжности 1,27 и 95,2 процента отражённых бросков.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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