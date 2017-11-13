Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов завершившейся игровой недели.
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов завершившейся игровой недели.
Первой звездой признан нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер, набравший семь (6+1) очков в четырёх встречах.
Второй звездой стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свой счёт семь (2+5) результативных баллов в трёх играх.
Замкнул тройку лучших хоккеистов недели вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, выигравший все три матча при коэффициенте надёжности 1,27 и 95,2 процента отражённых бросков.