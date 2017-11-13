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20:05 (мск), источник: Советский спорт

Семен Варламов: Есть идея — давайте проведем матчи НХЛ в… Самаре!

Корреспондент «Советского спорта» в Стокгольме после матчей «Колорадо» — «Оттава» взяла интервью у вратаря «Эвеланш» Семена Варламова.

Источник: Советский спорт

— Семен, вы завоевали золото чемпионата мира в 2012 году именно в Стокгольме. С каким настроением сюда приехали?
— Стокгольм — красивый город, не в первый раз здесь бываю. Мы хорошо провели четыре дня перед матчами. Но прилетели сюда на работу, а не на отдых.

— Вы хотели бы видеть матчи НХЛ в других странах Европы?
— В других странах — нет. В России — да. Годится любой город. Давайте проведем в Самаре, я оттуда родом.

— Это уже два голоса за Самару — Якупов накануне в интервью «Советскому спорту» тоже ее предлагал.
— У нас для начала надо построить стадион масштабов НХЛ, чтобы проводить такие игры в Самаре. А так, конечно, можно устроить подобные матчи, например, в Москве или Питере. Там есть хорошие арены. Я бы с удовольствием прилетел в Россию и сыграл еще один выездной матч.

Если честно, в середине сезона не очень удобно и приятно вылетать в Стокгольм, проходить акклиматизацию, играть два матча, потом разворачиваться и лететь назад. И опять проходить акклиматизацию уже в Америке.

Это большой праздник для болельщиков, для Швеции. Многие болельщики из других стран приехали посмотреть на эти игры. Но для нас, спортсменов, это не самый удобный вариант.

— За несколько дней до поездки вы провели феноменальный матч против «Каролины», отразив 57 бросков из 60. Это большой рекорд, достижение в духе Гашека. В 1994 году в шестой матче серии против «Нью-Джерси» легендарный Доминатор отразил 70 бросков и принес победу команде.
— Я не знаю в каком духе это было сделано. Наверное, все-таки в духе Семена Варламова. Вообще та игра получилась знаменательной. В мои ворота за мою карьеру 60 раз еще не бросали. Это рекорд для моей статистики, плюс команда победила.

— Теперь в шведских играх против «Оттавы», бросилось в глаза, что защита вам не очень помогала.
— Спасибо за поддержку. Какие выводы я сделал из игры? Матч закончился, но по ходу дела у нас получилось отыграться. Были моменты, когда мы могли выиграть, но не получилось.

Но «Оттава» — хорошая команда, в прошлом году играла в финале Восточной конференции. Состав не очень сильно изменился с прошлого года, сейчас еще добавился Дюшен. Думаю, что Мэтт поможет им показывать более агрессивный хоккей. Соперник сложный. Они действуют на контратаках и неплохо играют в обороне.

— Ваше мнение по поводу Олимпиады. Что думаете возможном выступлении сборной России под нейтральным флагом?
— Впервые, и только от вас слышу информацию про нейтральный флаг. Я ничего такого в Америке не читал.

Мы, игроки НХЛ, не едем на Олимпиаду. Ничего с этим не поделаешь. Нам запретили, мы все очень расстроены. Но что мы можем поделать? Остается только играть в хоккей и верить, что через четыре года появится еще одна возможность съездить на Олимпиаду.

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