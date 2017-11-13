Как дела у россиян, которые летом уехали из КХЛ за океан
Как стартовали россияне, которые не стали летом подписывать новые контракты в КХЛ.
Как стартовали россияне, которые не стали летом подписывать новые контракты в КХЛ.
Евгений Дадонов, «Флорида»
Из тех хоккеистов, которые прошлым летом сменили КХЛ на Северную Америку, у Евгения Дадонова было больше всего шансов добиться мгновенного успеха, и прогнозы на
Челябинский хоккеист — лидер далеко не самого сильного клуба НХЛ, у него отличное игровое время, и он заметен практически в каждой игре. Сейчас у Дадонова 16 сыгранных матчей за «пантер», и он идёт по графику «очко за игру». На счету Евгения 7 голов и 9 результативных передач.
Такой результат не должен удивлять. Дадонов уезжал из России не абы куда, а во Флориду, где у него есть свой дом и опыт выступления за «Пантерз» пятилетней давности. Поэтому Евгению не пришлось решать бытовые проблемы, приспосабливаться к новой жизни в Америке и решать проблему языкового барьера — словом, сталкиваться с теми трудностями, которые погубили заокеанскую карьеру Вадима Шипачёва.
Дадонов уезжал из России не абы куда, а во Флориду, где у него есть свой дом и опыт выступления за «Пантерз» пятилетней давности.
Виктор Антипин, «Баффало»
Воспитанник магнитогорского хоккея летом впервые покинул систему «Магнитки» и подписал однолетний контракт новичка с «Баффало», а на начало сезона смог закрепиться в составе «клинков». Несмотря на статус соглашения, Антипину пока удалось избежать ссылок в
Андрей Миронов, «Колорадо"/"Сан-Антонио»
А вот бывшему защитнику московского «Динамо» Андрею Миронову повезло меньше, и с самого начала сезона в НХЛ ему приходится прокладывать дорогу в основу «Колорадо» через
Костину ещё слишком рано думать о переходе в основной состав «Блюз», и весь этот сезон он наверняка проведёт в составе «Сан-Антонио».
Сейчас Миронов находится в расположении «Колорадо», летал с командой на матчи в Швецию, где в игре с «Оттавой» и заработал своё первое очко в НХЛ. Всего Андрей провёл за «лавин» уже пять встреч, но пока получает минимальное игровое время. Как и многие новички, Миронов больше всего думает о том, чтобы не ошибиться, что сковывает его действия, но этот период нужно просто переждать и переработать.
Клим Костин, «Сан-Антонио»
Юный динамовский воспитанник в прошлом сезоне провёл всего 8 безрезультативных матчей за
Мамину нужно продолжать работать и запастись терпением, ведь в конечном итоге решить проблему попадания в состав «Флориды» не так уж трудно.
Михаил Воробьёв, «Лихай Уэлли»
Уфимец Михаил Воробьёв отыграл два неполных сезона в «Салавате Юлаеве», а летом принял решение попробовать себя за океаном. Воробьёв был задрафтован в 2015 году «Филадельфией» и первые шаги в Америке делает в
Максим Мамин, «Спрингфилд»
Дела в
Ярослав Дыбленко, «Бингхэмптон»
Отъезд Дыбленко из КХЛ получился из категории неожиданных: молодой защитник не хватал звёзд с неба в «Атланте» и «Спартаке», не был задрафтован в НХЛ, однако сумел летом подписать контракт с «Нью-Джерси».
Разумеется, до состава «дьяволов» Дыбленко пока далеко, да и вообще россиянину, похоже, предстоит долгий путь наверх, если, конечно, Ярослав настроен рано или поздно попасть в НХЛ. Этот сезон уроженец Сургута проводит в «Бингхэмптоне», периодически теряя место в составе. В 10 играх на его счету 3 (0+3) очка и нулевой показатель полезности.
Александр Волков, «Сиракьюз»
20-летний Александр Волков никогда не играл в КХЛ, но он также летом решил сменить Россию на Америку и оказался в АХЛ, в
В «Сиракьюз» Волков, никогда, кстати, не блиставший результативностью, пока малозаметен, но хотя бы достаточно регулярно выходит на лёд. В 12 встречах на его счету 3 (1+2) очка и показатель полезности «-2».