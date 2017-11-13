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Наместников и Кучеров помогли «Тампе Бэй» победить «Анахайм»
МОСКВА, 13 ноя —
МОСКВА, 13 ноя —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Наместников, которому ассистировал Кучеров, забил гол на 30-й минуте, Яков Сильверберг восстановил равновесие на 44-й, а Джей Ти Браун установил окончательный счет на 48-й.
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29, Наместников признан второй звездой матча.
«Тампа» с 30 очками лидирует в Восточной конференции, «Анахайм» (17) идет 12-м на Западе.
|Анахайм Дакс
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1:2
(0:0, 0:1, 1:1)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Рэнди Карлайл
|Джон Купер
|Джон Гибсон 58:24
|Андрей Василевский
|1-й период
|03:08
|Кори Перри
|2-й период
|27:19
|Брэндон Монтур
|Владислав Наместников (Н. Кучеров, С. Стэмкос)
|29:12
|3-й период
|43:48
|Якоб Сильверберг (К. Вагнер, Э. Кольяно)
|Джей Ти Браун (К. Куниц, Р. Кэллахэн)
|47:18
|Райан Кэллахэн
|50:27
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), В. Наместников (Тампа-Бэй Лайтнинг), В. Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)