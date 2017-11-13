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08:47 (мск), источник: Р-Спорт

Наместников и Кучеров помогли «Тампе Бэй» победить «Анахайм»

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Российские нападающие «Тампы Бэй» Владислав Наместников и Никита Кучеров отметились заброшенной шайбой и результативной передачей в победном гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Наместников, которому ассистировал Кучеров, забил гол на 30-й минуте, Яков Сильверберг восстановил равновесие на 44-й, а Джей Ти Браун установил окончательный счет на 48-й.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29, Наместников признан второй звездой матча.

«Тампа» с 30 очками лидирует в Восточной конференции, «Анахайм» (17) идет 12-м на Западе.

Анахайм Дакс 1:2
(0:0, 0:1, 1:1)
Тампа-Бэй Лайтнинг
13.11.2017, 04:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Джон Купер
Вратари
Джон Гибсон 58:24 Андрей Василевский
1-й период
03:08 Кори Перри
2-й период
27:19 Брэндон Монтур
Владислав Наместников (Н. Кучеров, С. Стэмкос) 29:12
3-й период
43:48 Якоб Сильверберг (К. Вагнер, Э. Кольяно)
Джей Ти Браун (К. Куниц, Р. Кэллахэн) 47:18
Райан Кэллахэн 50:27
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), В. Наместников (Тампа-Бэй Лайтнинг), В. Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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Анахайм Дакс
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