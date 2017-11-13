История Эрве Ренара и его сборной Марокко, которые оставили без чемпионата мира самую сильную по составу команду Африки.
«Вашингтон» победил «Эдмонтон» по буллитам, Орлов отметился голом
МОСКВА, 13 ноя —
МОСКВА, 13 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Джуджхар Хайра вывел гостей вперед на 42-й минуте, Орлов, для которого этот гол стал первым в сезоне, отличился на 46-й. Решающий буллит исполнил Ти Джей Оши, российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов свою попытку не реализовал.
«Нью-Джерси» в гостевом матче победил «Чикаго» со счетом 7:5, автором одной из шайб «Блэкхокс» стал Артем Анисимов,
|Вашингтон Кэпиталз
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2:1 Б
(0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
|Эдмонтон Ойлерз
|Барри Тротц
|Тодд Маклеллан
|Брэден Холтби
|Лоран Броссуа
|1-й период
|Брэд Мэлоун
|04:44
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|07:39
|17:54
|Том Уилсон
|Патрик Марун
|17:54
|19:58
|Том Уилсон
|Патрик Марун
|19:58
|3-й период
|Джухар Хайра (И. Пакаринен, Р. Стром)
|41:32
|45:14
|Дмитрий I Орлов (Т. Уилсон, М. Боуи)
|Овертайм
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|64:49
|Милан Лучич
|64:49
|Ти.Дж. Оши
|7
|Штрафное время
|23
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Броссуа (Эдмонтон Ойлерз), Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз)