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09:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Вашингтон» победил «Эдмонтон» по буллитам, Орлов отметился голом

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Шайба российского защитника Дмитрия Орлова помогла «Вашингтону» одержать победу над «Эдмонтоном» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Джуджхар Хайра вывел гостей вперед на 42-й минуте, Орлов, для которого этот гол стал первым в сезоне, отличился на 46-й. Решающий буллит исполнил Ти Джей Оши, российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов свою попытку не реализовал.

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«Нью-Джерси» в гостевом матче победил «Чикаго» со счетом 7:5, автором одной из шайб «Блэкхокс» стал Артем Анисимов, хет-триком у «дьяволов» отметился Майлз Вуд.

Вашингтон Кэпиталз 2:1 Б
(0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Эдмонтон Ойлерз
13.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Тодд Маклеллан
Вратари
Брэден Холтби Лоран Броссуа
1-й период
Брэд Мэлоун 04:44
Райан Ньюджент-Хопкинс 07:39
17:54 Том Уилсон
Патрик Марун 17:54
19:58 Том Уилсон
Патрик Марун 19:58
3-й период
Джухар Хайра (И. Пакаринен, Р. Стром) 41:32
45:14 Дмитрий I Орлов (Т. Уилсон, М. Боуи)
Овертайм
Райан Ньюджент-Хопкинс 64:49
Милан Лучич 64:49
Серия буллитов - победный бросок
Ти.Дж. Оши
Статистика
7 Штрафное время 23
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Л. Броссуа (Эдмонтон Ойлерз), Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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