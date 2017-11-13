«Вашингтон» победил «Эдмонтон» по буллитам, Орлов отметился голом

Встреча, состоявшаяся в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Джуджхар Хайра вывел гостей вперед на 42-й минуте, Орлов, для которого этот гол стал первым в сезоне, отличился на 46-й. Решающий буллит исполнил Ти Джей Оши, российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов свою попытку не реализовал.