«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу», Малкин сделал передачу
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
Игра, прошедшая в субботу в Нэшвилле, закончилась волевой победой хозяев со счетом 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0). «Предаторз» одержали четвертую победу подряд.
В составе победителей шайбы забросили Кайл Террис (23), Пи Кей Суббан (24), Крэйг Смит (26), Калле Йернкрок (45), решающий буллит в активе Филипа Форсберга. Авторами голов у «пингвинов» стали Брайан Раст (12), Фил Кессел (33), которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин, Джейк Гюнцель (43), Брайан Дюмулен (48).
В серии буллитов Малкин свою попытку не реализовал.
Результаты других игр:
«Бостон» — «Торонто» — 1:4,
«Каролина» — «Чикаго» — 3:4, в овертайме,
«Монреаль» — «Баффало» — 2:1, в овертайме,
«Нью-Джерси» — «Флорида» — 2:1,
«Филадельфия» — «Миннесота» — 0:1,
«Сент-Луис» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:5.
|Нэшвилл Предаторз
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5:4 Б
(0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0)
|Питтсбург Пингвинз
|Питер Лавиолетт
|Майк Салливан
|Пекка Ринне
|Тристан Джерри
|1-й период
|00:54
|Крэйг Смит
|Конор Шири
|10:58
|Брайан Раст (К. Летанг)
|11:58
|16:14
|Райан Джохансен
|Джейк Гюнтцель
|16:14
|2-й период
|22:01
|Кайл Террис (М. Саломяки)
|Тристан Джерри
|23:49
|23:52
|Пи. Кей. Суббан (Ф. Форсберг, В. Арвидссон)
|Крис Летанг
|25:16
|25:29
|Крэйг Смит (Ф. Форсберг, Р. Джохансен)
|28:44
|Маттиас Экхольм
|Фил Кессел (Е. Малкин, К. Летанг)
|32:27
|32:45
|Пи. Кей. Суббан
|Джастин Шульц
|39:04
|3-й период
|Джейк Гюнтцель (Джаст. Шульц)
|42:27
|44:46
|Калле Ярнкрок (К. Смит, К. Террис)
|Брайан Дюмулин (К. Шири, Ф. Кессел)
|47:43
|50:15
|Микка Саломяки
|Фил Кессел
|50:51
|Овертайм
|Евгений Малкин
|64:39
|Ф. Форсберг
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|К. Террис (Нэшвилл Предаторз), К. Смит (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз)