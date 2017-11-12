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10:12 (мск), источник: Р-Спорт

«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу», Малкин сделал передачу

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов потерпели поражение от «Нэшвилл Предаторз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в субботу в Нэшвилле, закончилась волевой победой хозяев со счетом 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0). «Предаторз» одержали четвертую победу подряд.

В составе победителей шайбы забросили Кайл Террис (23), Пи Кей Суббан (24), Крэйг Смит (26), Калле Йернкрок (45), решающий буллит в активе Филипа Форсберга. Авторами голов у «пингвинов» стали Брайан Раст (12), Фил Кессел (33), которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин, Джейк Гюнцель (43), Брайан Дюмулен (48).

В серии буллитов Малкин свою попытку не реализовал.

Результаты других игр:

«Бостон» — «Торонто» — 1:4,

«Каролина» — «Чикаго» — 3:4, в овертайме,

«Монреаль» — «Баффало» — 2:1, в овертайме,

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 2:1,

«Филадельфия» — «Миннесота» — 0:1,

«Сент-Луис» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:5.

Нэшвилл Предаторз 5:4 Б
(0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Питтсбург Пингвинз
12.11.2017, 04:00 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Майк Салливан
Вратари
Пекка Ринне Тристан Джерри
1-й период
00:54 Крэйг Смит
Конор Шири 10:58
Брайан Раст (К. Летанг) 11:58
16:14 Райан Джохансен
Джейк Гюнтцель 16:14
2-й период
22:01 Кайл Террис (М. Саломяки)
Тристан Джерри 23:49
23:52 Пи. Кей. Суббан (Ф. Форсберг, В. Арвидссон)
Крис Летанг 25:16
25:29 Крэйг Смит (Ф. Форсберг, Р. Джохансен)
28:44 Маттиас Экхольм
Фил Кессел (Е. Малкин, К. Летанг) 32:27
32:45 Пи. Кей. Суббан
Джастин Шульц 39:04
3-й период
Джейк Гюнтцель (Джаст. Шульц) 42:27
44:46 Калле Ярнкрок (К. Смит, К. Террис)
Брайан Дюмулин (К. Шири, Ф. Кессел) 47:43
50:15 Микка Саломяки
Фил Кессел 50:51
Овертайм
Евгений Малкин 64:39
Серия буллитов - победный бросок
Ф. Форсберг
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Террис (Нэшвилл Предаторз), К. Смит (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нэшвилл Предаторз
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