Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт»

Встреча, состоявшаяся в субботу в Детройте, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей на 2-й минуте шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин, который также реализовал свой буллит в серии, решающий буллит в активе Джека Джонсона. Автором гола у хозяев стал Андреас Атанасиу на 47-й минуте.