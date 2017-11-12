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10:07 (мск), источник: Р-Спорт

Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт»

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов победили «Детройт Ред Уингз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в субботу в Детройте, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей на 2-й минуте шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин, который также реализовал свой буллит в серии, решающий буллит в активе Джека Джонсона. Автором гола у хозяев стал Андреас Атанасиу на 47-й минуте.

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Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой матча.

Детройт Ред Уингз 1:2 Б
(0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Коламбус Блю Джэкетс
12.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Джон Торторелла
Вратари
Джимми Ховард Сергей Бобровский
1-й период
Артемий Панарин (О. Бьоркстранд, Д. Савар) 01:07
11:37 Люк Гленденинг
3-й период
46:11 Андреас Атанасиу (Н. Крунвалль, Т. Татар)
Овертайм
64:45 Дилан Ларкин
Серия буллитов - победный бросок
Дж. Джонсон
Статистика
4 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Дж. Джонсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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