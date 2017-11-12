Организация матча Россия — Аргентина вызвала вопросы.
Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт»
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
Встреча, состоявшаяся в субботу в Детройте, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.
В составе победителей на 2-й минуте шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин, который также реализовал свой буллит в серии, решающий буллит в активе Джека Джонсона. Автором гола у хозяев стал Андреас Атанасиу на 47-й минуте.
Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой матча.
|Детройт Ред Уингз
|
1:2 Б
(0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Джефф Блэшилл
|Джон Торторелла
|Джимми Ховард
|Сергей Бобровский
|1-й период
|Артемий Панарин (О. Бьоркстранд, Д. Савар)
|01:07
|11:37
|Люк Гленденинг
|3-й период
|46:11
|Андреас Атанасиу (Н. Крунвалль, Т. Татар)
|Овертайм
|64:45
|Дилан Ларкин
|Дж. Джонсон
|4
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Дж. Джонсон (Коламбус Блю Джэкетс)