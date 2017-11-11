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00:31 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» проиграл «Оттаве» в вынесенном матче, Миронов набрал первое очко в НХЛ

ТАСС, 12 ноября. «Колорадо» уступил «Оттаве» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Стокгольме.

Источник: AFP 2017

В составе «Колорадо» шайбы забросили Блейк Комо (14-я минута), Александр Керфут (29) и Свен Андригетто (31). У «Оттавы» отличились Майк Хоффман (21, 54), Марк Стоун (30), Джонни Одуйя (48).

Российский защитник «Колорадо» Андрей Миронов набрал свое первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу. Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов результативными действиями не отметился, вратарь Семен Варламов и защитник Никита Задоров участия в матче не принимали.

«Колорадо» занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 16 матчей. «Оттава» идет третьей на Востоке, набрав 21 очко в 16 играх.

В пятницу эти же команды провели первую игру между собой в Стокгольме, в ней также была сильнее «Оттава», победившая в овертайме со счетом 4:3. НХЛ после шестилетнего перерыва возобновила практику проведения матчей чемпионата в Европе. В период с 2007 по 2011 год клубы НХЛ регулярно проводили выставочные игры, а также матчи регулярного чемпионата в европейских странах.

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду оказались сильнее «Эдмонтона» со счетом 4:2. Одна из шайб в составе хозяев на счету российского форварда Павла Бучневича, который отличился в восьмой раз в сезоне.

Оттава Сенаторз 4:3
(0:1, 2:2, 2:0)
Колорадо Эвеланш
11.11.2017, 21:00 Регулярный чемпионат Ericsson Globe
Главные тренеры
Ги Буше Джаред Беднар
Вратари
Майк Кондон 30:36 (К. Андерсон 30:36) Джонатан Бернье 58:07 (Дж. Бернье 58:12-58:36)
1-й период
04:45 Дерик Брассар
Андрей Миронов 12:52
Блэйк Комо (Э. Джонсон, М. Барберио) 13:13
Крис Биграс 18:51
2-й период
20:12 Майк I Хоффман (Д. Брассар, Э. Карлссон)
26:54 Том Пайэтт
Александр Керфут (Э. Джонсон, С. Андригетто) 28:34
29:16 Марк Стоун (Э. Карлссон)
Свен Андригетто (А. Керфут, А. Миронов) 30:36
Марк Барберио 36:44
3-й период
Марк Барберио 44:00
47:01 Джонни Одуйя (Н. Томпсон, Ж-Г. Пажо)
Александр Керфут 48:53
Марк Барберио 53:13
53:23 Майк I Хоффман
55:04 Жан-Габриэль Пажо
59:54 Дион Фанеф
59:54 Дион Фанеф
Габриэль Ландескуг 59:54
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Хоффман (Оттава Сенаторз), Э. Карлссон (Оттава Сенаторз), С. Андригетто (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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Оттава Сенаторз
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