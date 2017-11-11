«Колорадо» проиграл «Оттаве» в вынесенном матче, Миронов набрал первое очко в НХЛ

Источник: AFP 2017

В составе «Колорадо» шайбы забросили Блейк Комо (14-я минута), Александр Керфут (29) и Свен Андригетто (31). У «Оттавы» отличились Майк Хоффман (21, 54), Марк Стоун (30), Джонни Одуйя (48).

Российский защитник «Колорадо» Андрей Миронов набрал свое первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу. Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов результативными действиями не отметился, вратарь Семен Варламов и защитник Никита Задоров участия в матче не принимали.

«Колорадо» занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 16 матчей. «Оттава» идет третьей на Востоке, набрав 21 очко в 16 играх.

В пятницу эти же команды провели первую игру между собой в Стокгольме, в ней также была сильнее «Оттава», победившая в овертайме со счетом 4:3. НХЛ после шестилетнего перерыва возобновила практику проведения матчей чемпионата в Европе. В период с 2007 по 2011 год клубы НХЛ регулярно проводили выставочные игры, а также матчи регулярного чемпионата в европейских странах.