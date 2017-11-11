«Колорадо» проиграл «Оттаве» в вынесенном матче, Миронов набрал первое очко в НХЛ
ТАСС, 12 ноября. «Колорадо» уступил «Оттаве» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Стокгольме.
ТАСС, 12 ноября. «Колорадо» уступил «Оттаве» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Стокгольме.
В составе «Колорадо» шайбы забросили Блейк Комо (14-я минута), Александр Керфут (29) и Свен Андригетто (31). У «Оттавы» отличились Майк Хоффман (21, 54), Марк Стоун (30), Джонни Одуйя (48).
Российский защитник «Колорадо» Андрей Миронов набрал свое первое очко в НХЛ, сделав результативную передачу. Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов результативными действиями не отметился, вратарь Семен Варламов и защитник Никита Задоров участия в матче не принимали.
«Колорадо» занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 16 матчей. «Оттава» идет третьей на Востоке, набрав 21 очко в 16 играх.
В пятницу эти же команды провели первую игру между собой в Стокгольме, в ней также была сильнее «Оттава», победившая в овертайме со счетом 4:3. НХЛ после шестилетнего перерыва возобновила практику проведения матчей чемпионата в Европе. В период с 2007 по 2011 год клубы НХЛ регулярно проводили выставочные игры, а также матчи регулярного чемпионата в европейских странах.
В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду оказались сильнее «Эдмонтона» со счетом 4:2. Одна из шайб в составе хозяев на счету российского форварда Павла Бучневича, который отличился в восьмой раз в сезоне.
|Оттава Сенаторз
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4:3
(0:1, 2:2, 2:0)
|Колорадо Эвеланш
|Ги Буше
|Джаред Беднар
|Майк Кондон 30:36 (К. Андерсон 30:36)
|Джонатан Бернье 58:07 (Дж. Бернье 58:12-58:36)
|1-й период
|04:45
|Дерик Брассар
|Андрей Миронов
|12:52
|Блэйк Комо (Э. Джонсон, М. Барберио)
|13:13
|Крис Биграс
|18:51
|2-й период
|20:12
|Майк I Хоффман (Д. Брассар, Э. Карлссон)
|26:54
|Том Пайэтт
|Александр Керфут (Э. Джонсон, С. Андригетто)
|28:34
|29:16
|Марк Стоун (Э. Карлссон)
|Свен Андригетто (А. Керфут, А. Миронов)
|30:36
|Марк Барберио
|36:44
|3-й период
|Марк Барберио
|44:00
|47:01
|Джонни Одуйя (Н. Томпсон, Ж-Г. Пажо)
|Александр Керфут
|48:53
|Марк Барберио
|53:13
|53:23
|Майк I Хоффман
|55:04
|Жан-Габриэль Пажо
|59:54
|Дион Фанеф
|59:54
|Дион Фанеф
|Габриэль Ландескуг
|59:54
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|М. Хоффман (Оттава Сенаторз), Э. Карлссон (Оттава Сенаторз), С. Андригетто (Колорадо Эвеланш)