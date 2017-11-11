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11:42 (мск), источник: ТАСС

Комиссар НХЛ допустил, что лига может провести матчи в России

ТАСС, 11 ноября. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бетмэн заявил, что лига может провести матчи в России. Об этом сообщает русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Источник: AP 2017

«Мы безмерно уважаем российский хоккей, — сказал Бетмэн, отвечая на вопрос о возможности проведения матчей НХЛ в России. — Со временем, безусловно, есть вероятность, что мы будем шире присутствовать на этом рынке, но для проведения наших мероприятий необходимо сотрудничество и определенная инфраструктура. Мы очень уважаем существующие европейские лиги, в том числе российскую. В наших планах нет задачи конкурировать с ней, наша цель — сотрудничество с целью развития игры, возможно, в определенное время при определенных обстоятельствах мы сможем проводить больше мероприятий в разных странах».

В пятницу в Стокгольме прошел матч регулярного чемпионата НХЛ. «Оттава» победила «Колорадо» со счетом 4:3. В субботу команды проведут еще один матч.

Игры в Швеции станут 21-й и 22-й, которые состоялись в Европе. Впервые официальный матч НХЛ в Европе прошел в 2007 году, в Лондоне регулярный сезон открывали «Анахайм» и «Лос- Анджелес». Также официальные игры НХЛ, помимо Стокгольма и Лондона, принимали Токио, Прага, Хельсинки. В России проходили только выставочные или предсезонные матчи.

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