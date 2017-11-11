Комиссар НХЛ допустил, что лига может провести матчи в России

«Мы безмерно уважаем российский хоккей, — сказал Бетмэн, отвечая на вопрос о возможности проведения матчей НХЛ в России. — Со временем, безусловно, есть вероятность, что мы будем шире присутствовать на этом рынке, но для проведения наших мероприятий необходимо сотрудничество и определенная инфраструктура. Мы очень уважаем существующие европейские лиги, в том числе российскую. В наших планах нет задачи конкурировать с ней, наша цель — сотрудничество с целью развития игры, возможно, в определенное время при определенных обстоятельствах мы сможем проводить больше мероприятий в разных странах».