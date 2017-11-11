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11:20 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба и передача Дадонова помогли «Флориде» победить «Баффало»

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Флориды Пантерз» нанесли гостевое поражение «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в пятницу в Буффало, закончилась волевой победой гостей со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). На шайбу Кайла Окпосо (14-я минута) у хозяев «пантеры» ответили точными бросками российского форварда Евгения Дадонова (27), в активе которого также результативная передача, Иэна Маккошена (44), Александра Баркова (59) и Винса Трочека (59).

В 15 играх текущего сезона НХЛ Дадонов набрал 16 очков (7 шайб + 9 передач). «Флорида» прервала серию из пяти поражений в регулярном чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» на своем льду обыграл «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У победителей отметились передачами российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, у проигравших — Евгений Малкин.

Результаты остальных матчей:

«Торонто» — «Бостон» — 3:2, в овертайме, защитник «Мейпл Лифс» Никита Зайцев сделал результативный пас, голкипер «Брюинз» Антон Худобин отразил 30 бросков из 33;.

«Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0, Александр Радулов сделал передачу;.

«Коламбус» — «Каролина» — 1:3, вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28.

Баффало Сэйбрз 1:4
(1:0, 0:1, 0:3)
Флорида Пантерз
11.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Главные тренеры
Фил Хаусли Боб Бугнер
Вратари
Робин Ленер 57:51 (Р. Ленер 58:28-58:33, Р. Ленер 58:45) Роберто Луонго
1-й период
04:55 Тэйлор Федун
Колтон Сивиур 12:00
13:02 Кайл Окпосо (Вик. Антипин, Э. Кейн)
Кит Яндл 18:33
2-й период
23:51 Джейк Маккейб
Евгений Дадонов (А. Барков, Дж. Юбердо) 26:52
29:39 Марко Сканделла
3-й период
Иан Маккошен (Дж. Юбердо, Е. Дадонов) 43:50
49:09 Джордан Нолан
49:09 Джордан Нолан
Майкл Хэйли 49:09
Майкл Хэйли 49:09
Александр Барков (Дж. Юбердо, К. Сивиур) п.в. 58:28
Винс Трочек (А. Экблад) п.в. 58:45
Овертайм
60:00 Натан Болье
Майкл Хэйли 60:00
Майкл Матесон 60:00
Статистика
15 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Юбердо (Флорида Пантерз), Р. Луонго (Флорида Пантерз), Р. Ленер (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Баффало Сэйбрз
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