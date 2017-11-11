Шайба и передача Дадонова помогли «Флориде» победить «Баффало»
МОСКВА, 11 ноя —
МОСКВА, 11 ноя —
Игра, прошедшая в пятницу в Буффало, закончилась волевой победой гостей со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). На шайбу Кайла Окпосо (14-я минута) у хозяев «пантеры» ответили точными бросками российского форварда Евгения Дадонова (27), в активе которого также результативная передача, Иэна Маккошена (44), Александра Баркова (59) и Винса Трочека (59).
В 15 играх текущего сезона НХЛ Дадонов набрал 16 очков (7 шайб + 9 передач). «Флорида» прервала серию из пяти поражений в регулярном чемпионате.
«Вашингтон» на своем льду обыграл «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У победителей отметились передачами российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, у проигравших — Евгений Малкин.
Результаты остальных матчей:
«Торонто» — «Бостон» — 3:2, в овертайме, защитник «Мейпл Лифс» Никита Зайцев сделал результативный пас, голкипер «Брюинз» Антон Худобин отразил 30 бросков из 33;.
«Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:0, Александр Радулов сделал передачу;.
«Коламбус» — «Каролина» — 1:3, вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28.
|Баффало Сэйбрз
|
1:4
(1:0, 0:1, 0:3)
|Флорида Пантерз
|Фил Хаусли
|Боб Бугнер
|Робин Ленер 57:51 (Р. Ленер 58:28-58:33, Р. Ленер 58:45)
|Роберто Луонго
|1-й период
|04:55
|Тэйлор Федун
|Колтон Сивиур
|12:00
|13:02
|Кайл Окпосо (Вик. Антипин, Э. Кейн)
|Кит Яндл
|18:33
|2-й период
|23:51
|Джейк Маккейб
|Евгений Дадонов (А. Барков, Дж. Юбердо)
|26:52
|29:39
|Марко Сканделла
|3-й период
|Иан Маккошен (Дж. Юбердо, Е. Дадонов)
|43:50
|49:09
|Джордан Нолан
|49:09
|Джордан Нолан
|Майкл Хэйли
|49:09
|Майкл Хэйли
|49:09
|Александр Барков (Дж. Юбердо, К. Сивиур)
|п.в.
|58:28
|Винс Трочек (А. Экблад)
|п.в.
|58:45
|Овертайм
|60:00
|Натан Болье
|Майкл Хэйли
|60:00
|Майкл Матесон
|60:00
|15
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Юбердо (Флорида Пантерз), Р. Луонго (Флорида Пантерз), Р. Ленер (Баффало Сэйбрз)