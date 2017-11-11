Шайба и передача Дадонова помогли «Флориде» победить «Баффало»

Игра, прошедшая в пятницу в Буффало, закончилась волевой победой гостей со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). На шайбу Кайла Окпосо (14-я минута) у хозяев «пантеры» ответили точными бросками российского форварда Евгения Дадонова (27), в активе которого также результативная передача, Иэна Маккошена (44), Александра Баркова (59) и Винса Трочека (59).