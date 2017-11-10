Гол Якупова не спас «Колорадо» от поражения в вынесенном матче НХЛ против «Оттавы»

В составе «Колорадо» шайбы забросили Наиль Якупов (9-я минута), Александр Керфут (30) и Натан Маккинон (53). У «Оттавы» отличились Фредрик Классон (9), Марк Стоун (16, 61) и Кристофер Дидоменико (33). Лучшим игроком матча был признан Стоун, второй звездой стал Керфут, третьей — Классон.

Якупов сыграл в матче 12 с половиной минут, нанес два броска, один из которых стал голевым. Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 13 минут, успев нанести один бросок и заблокировать бросок хоккеистов «Оттавы». Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 28 из 32 бросков по воротам.

«Колорадо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 15 матчей. «Оттава» идет пятой на Востоке, набрав 19 очков в 15 играх.