Гол Якупова не спас «Колорадо» от поражения в вынесенном матче НХЛ против «Оттавы»
ТАСС, 11 ноября. «Колорадо» уступил «Оттаве» в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Стокгольме.
ТАСС, 11 ноября. «Колорадо» уступил «Оттаве» в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Стокгольме.
В составе «Колорадо» шайбы забросили Наиль Якупов (9-я минута), Александр Керфут (30) и Натан Маккинон (53). У «Оттавы» отличились Фредрик Классон (9), Марк Стоун (16, 61) и Кристофер Дидоменико (33). Лучшим игроком матча был признан Стоун, второй звездой стал Керфут, третьей — Классон.
Якупов сыграл в матче 12 с половиной минут, нанес два броска, один из которых стал голевым. Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 13 минут, успев нанести один бросок и заблокировать бросок хоккеистов «Оттавы». Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 28 из 32 бросков по воротам.
«Колорадо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 15 матчей. «Оттава» идет пятой на Востоке, набрав 19 очков в 15 играх.
В субботу эти же команды проведут вторую игру между собой в Стокгольме. НХЛ после 6-летнего перерыва возобновила практику проведения матчей чемпионата в Европе. В период с 2007 по 2011 год клубы НХЛ регулярно проводили выставочные игры, а также матчи регулярного чемпионата в европейских странах.
|Колорадо Эвеланш
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3:4 ОТ
(1:2, 1:1, 1:0)
|Оттава Сенаторз
|Джаред Беднар
|Ги Буше
|Семен Варламов
|Крэйг Андерсон
|1-й период
|Майк I Хоффман
|01:15
|Алекс Бэрроуз
|06:46
|08:16
|Наиль Якупов (А. Керфут, К. Уилсон)
|Фредрик Клаессон (Э. Карлссон, М. Хоффман)
|08:36
|Марк Стоун (Дж. Одуйя, К. Уайдмэн)
|15:10
|2-й период
|29:41
|Александр Керфут (Б. Комо, 11777)
|Кристофер Дидоменико (Д. Фанеф, Том Пайэтт)
|33:21
|34:19
|Джей Ти Комфер
|36:56
|Габриель Бурк
|38:33
|Мэтью Нието
|3-й период
|52:53
|Натан Маккиннон (М. Рантанен, Г. Ландескуг)
|Овертайм
|Марк Стоун (Д. Брассар, Э. Карлссон)
|60:59
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Марк Стоун (Оттава Сенаторз), А. Керфут (Колорадо Эвеланш), Ф. Клаессон (Оттава Сенаторз)