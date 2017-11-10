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01:31 (мск), источник: ТАСС

Гол Якупова не спас «Колорадо» от поражения в вынесенном матче НХЛ против «Оттавы»

ТАСС, 11 ноября. «Колорадо» уступил «Оттаве» в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Стокгольме.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Наиль Якупов (9-я минута), Александр Керфут (30) и Натан Маккинон (53). У «Оттавы» отличились Фредрик Классон (9), Марк Стоун (16, 61) и Кристофер Дидоменико (33). Лучшим игроком матча был признан Стоун, второй звездой стал Керфут, третьей — Классон.

Якупов сыграл в матче 12 с половиной минут, нанес два броска, один из которых стал голевым. Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 13 минут, успев нанести один бросок и заблокировать бросок хоккеистов «Оттавы». Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 28 из 32 бросков по воротам.

«Колорадо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 15 матчей. «Оттава» идет пятой на Востоке, набрав 19 очков в 15 играх.

В субботу эти же команды проведут вторую игру между собой в Стокгольме. НХЛ после 6-летнего перерыва возобновила практику проведения матчей чемпионата в Европе. В период с 2007 по 2011 год клубы НХЛ регулярно проводили выставочные игры, а также матчи регулярного чемпионата в европейских странах.

Колорадо Эвеланш 3:4 ОТ
(1:2, 1:1, 1:0)
Оттава Сенаторз
10.11.2017, 22:00 Регулярный чемпионат Ericsson Globe
Главные тренеры
Джаред Беднар Ги Буше
Вратари
Семен Варламов Крэйг Андерсон
1-й период
Майк I Хоффман 01:15
Алекс Бэрроуз 06:46
08:16 Наиль Якупов (А. Керфут, К. Уилсон)
Фредрик Клаессон (Э. Карлссон, М. Хоффман) 08:36
Марк Стоун (Дж. Одуйя, К. Уайдмэн) 15:10
2-й период
29:41 Александр Керфут (Б. Комо, 11777)
Кристофер Дидоменико (Д. Фанеф, Том Пайэтт) 33:21
34:19 Джей Ти Комфер
36:56 Габриель Бурк
38:33 Мэтью Нието
3-й период
52:53 Натан Маккиннон (М. Рантанен, Г. Ландескуг)
Овертайм
Марк Стоун (Д. Брассар, Э. Карлссон) 60:59
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Марк Стоун (Оттава Сенаторз), А. Керфут (Колорадо Эвеланш), Ф. Клаессон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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