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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

5 причин, почему России нужен матч между «Тампой» и «Вашингтоном»

Две самые российские команды НХЛ должны показать пример КХЛ.

Источник: AP 2017

10 и 11 ноября в рамках 2017 SAP NHL Global Series клубы «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз» проведут два матча регулярного чемпионата в Стокгольме. Выбор места не случаен. Обе команды славятся своими шведскими диаспорами. А легенда «Сенаторз» Даниэль Альфредссон и нынешний капитан команды Эрик Карлссон — особенные спортсмены для скандинавской страны. А почему бы НХЛ не провести игру в России? 5 причин, почему нашему хоккею очень бы помог матч между двумя самыми российскими клубами НХЛ — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтоном Кэпиталз».

Битва двух лучших снайперов НХЛ

Далеко не вся российская публика избалованна качественным хоккеем. Переизбыток этого вида спорта есть разве что в Москве и Санкт-Петербурге, да и в этих городах с удовольствием посмотрели бы на очную встречу Никиты Кучерова иАлександра Овечкина — двух лучших снайперов НХЛ на данный момент. Никита и вовсе феноменально начал сезон, такими темпами он может покорить отметку в 70 голов за «регулярку». Ну, а Александр, будучи одной из главных звёзд всего мирового хоккея, в любой ситуации притягивает к себе повышенный зрительский интерес. Битва двух классных форвардов, встретившихся лицом к лицу на российской площадке, — что может быть привлекательнее для любителей хоккея?

Семь россиян на двоих

Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин — все эти хоккеисты стабильно выходят в стартовом составе «Тампы» и «Вашингтона». Если в Стокгольме сыграют наиболее «шведские» команды (туда бы ещё «Детройт» отправить), то в Россию, разумеется, нужно привозить российских мастеров. Сразу семь игроков из России на одном льду — чем не громкая вывеска? Но и помимо соотечественников в обеих командах есть на кого посмотреть. Стивен Стэмкос, Никлас Бекстрём — далеко не последние люди в современном хоккее.

Показать пример КХЛ

Конкуренция в Континентальной хоккейной лиге из года в год уменьшается. Откровенно говоря, наблюдать за КХЛ становится всё скучнее. Битва кошельков разгорается между двумя командами, отчего интриги всё меньше. В НХЛ такого нет и подавно. Там строго следят за потолком зарплат, а в каждом из коллективов можно легко найти высококлассного игрока. Хоккей в НХЛ совсем другой. Скорости, силовая борьба, катание, уровень мастерства — всё это «Тампа» и «Вашингтон» с лихвой бы продемонстрировали российскому зрителю. С размером площадки тоже никаких проблем. В Хабаровске недавно перешли на североамериканские размеры. Вряд ли «Амур» будет против приглашения «молний» и «столичных» на домашнюю арену. Хотя и на большой площадке последить за «Тампой» и «Вашингтоном» будет занимательно.

А скоро ли мы увидим Овечкина и Кучерова?

Последние события, разворачивающиеся вокруг России в мировом спорте, не внушают оптимизма. В частности, российская хоккейная сборная может не поехать на Олимпиаду в Корею. По поводу приезда Овечкина, Кучерова и других россиян на майский чемпионата мира тоже есть большие сомнения, так как и «Тампа», и «Вашингтон» планируют и способны пройти в Кубке Стэнли максимально далеко. В этой связи мы можем вообще не увидеть в сборной её лидеров. А уж об их приезде в Россию можно мечтать разве что во время летнего межсезонья. Но летом нет хоккея, а хоккеисты в отпусках уделяют время своим друзьям и близким. Именно поэтому матч между «Лайтнинг» и «Кэпиталз» в России в рамках регулярного чемпионата НХЛ стал бы настоящим праздником для всей хоккейной общественности. Когда ещё такое увидишь?

Имидж

Подобные мероприятия всегда являются взаимовыгодными. От них выигрывает не только Национальная лига, продвигающая свой бренд повсеместно и охватывающая максимально возможную аудиторию, но и вторая сторона, получившая право принять матч подобного уровня. Для России в нынешних непростых условиях игра между «Тампой» и «Вашингтоном» стала бы огромным имиджевым плюсом, событием с пометкой «топ», вроде чемпионата мира по футболу. Признаком доверия со стороны североамериканских хоккейных коллег. К слову, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, известный своим повышенным чувством патриотизма, вполне мог бы выступить с идеей проведения подобного матча в России. «Тампа» в этой связи — идеальный соперник для «Кэпиталз».

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