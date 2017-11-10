5 причин, почему России нужен матч между «Тампой» и «Вашингтоном»

Источник: AP 2017

10 и 11 ноября в рамках 2017 SAP NHL Global Series клубы «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз» проведут два матча регулярного чемпионата в Стокгольме. Выбор места не случаен. Обе команды славятся своими шведскими диаспорами. А легенда «Сенаторз» Даниэль Альфредссон и нынешний капитан команды Эрик Карлссон — особенные спортсмены для скандинавской страны. А почему бы НХЛ не провести игру в России? 5 причин, почему нашему хоккею очень бы помог матч между двумя самыми российскими клубами НХЛ — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтоном Кэпиталз».

Битва двух лучших снайперов НХЛ

Далеко не вся российская публика избалованна качественным хоккеем. Переизбыток этого вида спорта есть разве что в Москве и Санкт-Петербурге, да и в этих городах с удовольствием посмотрели бы на очную встречу Никиты Кучерова иАлександра Овечкина — двух лучших снайперов НХЛ на данный момент. Никита и вовсе феноменально начал сезон, такими темпами он может покорить отметку в 70 голов за «регулярку». Ну, а Александр, будучи одной из главных звёзд всего мирового хоккея, в любой ситуации притягивает к себе повышенный зрительский интерес. Битва двух классных форвардов, встретившихся лицом к лицу на российской площадке, — что может быть привлекательнее для любителей хоккея?

Семь россиян на двоих

Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин — все эти хоккеисты стабильно выходят в стартовом составе «Тампы» и «Вашингтона». Если в Стокгольме сыграют наиболее «шведские» команды (туда бы ещё «Детройт» отправить), то в Россию, разумеется, нужно привозить российских мастеров. Сразу семь игроков из России на одном льду — чем не громкая вывеска? Но и помимо соотечественников в обеих командах есть на кого посмотреть. Стивен Стэмкос, Никлас Бекстрём — далеко не последние люди в современном хоккее.

Показать пример КХЛ

Конкуренция в Континентальной хоккейной лиге из года в год уменьшается. Откровенно говоря, наблюдать за КХЛ становится всё скучнее. Битва кошельков разгорается между двумя командами, отчего интриги всё меньше. В НХЛ такого нет и подавно. Там строго следят за потолком зарплат, а в каждом из коллективов можно легко найти высококлассного игрока. Хоккей в НХЛ совсем другой. Скорости, силовая борьба, катание, уровень мастерства — всё это «Тампа» и «Вашингтон» с лихвой бы продемонстрировали российскому зрителю. С размером площадки тоже никаких проблем. В Хабаровске недавно перешли на североамериканские размеры. Вряд ли «Амур» будет против приглашения «молний» и «столичных» на домашнюю арену. Хотя и на большой площадке последить за «Тампой» и «Вашингтоном» будет занимательно.

А скоро ли мы увидим Овечкина и Кучерова?

Последние события, разворачивающиеся вокруг России в мировом спорте, не внушают оптимизма. В частности, российская хоккейная сборная может не поехать на Олимпиаду в Корею. По поводу приезда Овечкина, Кучерова и других россиян на майский чемпионата мира тоже есть большие сомнения, так как и «Тампа», и «Вашингтон» планируют и способны пройти в Кубке Стэнли максимально далеко. В этой связи мы можем вообще не увидеть в сборной её лидеров. А уж об их приезде в Россию можно мечтать разве что во время летнего межсезонья. Но летом нет хоккея, а хоккеисты в отпусках уделяют время своим друзьям и близким. Именно поэтому матч между «Лайтнинг» и «Кэпиталз» в России в рамках регулярного чемпионата НХЛ стал бы настоящим праздником для всей хоккейной общественности. Когда ещё такое увидишь?

Имидж