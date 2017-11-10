«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес», у Кучерова гол и две передачи

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, закончилась со счетом 5:2 (4:0, 0:1, 1:1) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Кучеров (10-я минута), в активе которого также две результативные передачи, Алекс Киллорн (11), Виктор Хедман (11), Стивен Стэмкос (12) и Владислав Наместников (53). Авторами голов у «королей» стали Тайлер Тоффоли (38) и Оскар Фантенберг (49).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3A7EwWnNX_8?controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров, который был признан первой звездой матча, с 16 голами возглавляет список снайперов текущего регулярного чемпионата НХЛ, с 29 очками он занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только своему партнеру по команде Стэмкосу (30). У Наместникова 8-я шайба в сезоне.