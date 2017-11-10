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10:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес», у Кучерова гол и две передачи

МОСКВА, 10 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» нанесли гостевое поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, закончилась со счетом 5:2 (4:0, 0:1, 1:1) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Кучеров (10-я минута), в активе которого также две результативные передачи, Алекс Киллорн (11), Виктор Хедман (11), Стивен Стэмкос (12) и Владислав Наместников (53). Авторами голов у «королей» стали Тайлер Тоффоли (38) и Оскар Фантенберг (49).

Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров, который был признан первой звездой матча, с 16 голами возглавляет список снайперов текущего регулярного чемпионата НХЛ, с 29 очками он занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только своему партнеру по команде Стэмкосу (30). У Наместникова 8-я шайба в сезоне.

В еще одном матче дня «Анахайм» на своем льду победил «Ванкувер» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Лос-Анджелес Кингз 2:5
(0:4, 1:0, 1:1)
Тампа-Бэй Лайтнинг
10.11.2017, 06:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Джон Купер
Вратари
Джонатан Куик Петер Будай
1-й период
Алекс Киллорн 01:42
08:21 Ник Дауд
Виктор Хедман 08:21
Никита Кучеров (С. Стэмкос, С. Куккук) 09:27
Алекс Киллорн (Т. Джонсон, Д. Джирарди) 10:01
10:35
Виктор Хедман (Я. Гурд, О. Палат) 10:35
Стивен Стэмкос (А. Киллорн, Н. Кучеров) 11:29
2-й период
22:13 Джейк Маззин
26:36 Энди Эндреофф
Владислав Наместников 26:36
32:00 Дрю Даути
36:20 Алек Мартинес
Стивен Стэмкос 36:55
37:31 Тайлер Тоффоли (А. Копитар, Дж. Маззин)
3-й период
48:39 Оскар Фантенберг (Д. Браун, Б. Лайк)
Владислав Наместников (В. Хедман, Н. Кучеров) 52:59
Янни Гурд 54:14
57:05 Джонатан Куик
Статистика
14 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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