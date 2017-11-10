«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес», у Кучерова гол и две передачи
МОСКВА, 10 ноя —
МОСКВА, 10 ноя —
Игра, прошедшая в четверг в
В составе победителей шайбы забросили Никита Кучеров (10-я минута), в активе которого также две результативные передачи, Алекс Киллорн (11), Виктор Хедман (11), Стивен Стэмкос (12) и Владислав Наместников (53). Авторами голов у «королей» стали Тайлер Тоффоли (38) и Оскар Фантенберг (49).
Кучеров, который был признан первой звездой матча, с 16 голами возглавляет список снайперов текущего регулярного чемпионата НХЛ, с 29 очками он занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только своему партнеру по команде Стэмкосу (30). У Наместникова 8-я шайба в сезоне.
В еще одном матче дня «Анахайм» на своем льду победил «Ванкувер» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
|Лос-Анджелес Кингз
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2:5
(0:4, 1:0, 1:1)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Джон Стивенс
|Джон Купер
|Джонатан Куик
|Петер Будай
|1-й период
|Алекс Киллорн
|01:42
|08:21
|Ник Дауд
|Виктор Хедман
|08:21
|Никита Кучеров (С. Стэмкос, С. Куккук)
|09:27
|Алекс Киллорн (Т. Джонсон, Д. Джирарди)
|10:01
|10:35
|Виктор Хедман (Я. Гурд, О. Палат)
|10:35
|Стивен Стэмкос (А. Киллорн, Н. Кучеров)
|11:29
|2-й период
|22:13
|Джейк Маззин
|26:36
|Энди Эндреофф
|Владислав Наместников
|26:36
|32:00
|Дрю Даути
|36:20
|Алек Мартинес
|Стивен Стэмкос
|36:55
|37:31
|Тайлер Тоффоли (А. Копитар, Дж. Маззин)
|3-й период
|48:39
|Оскар Фантенберг (Д. Браун, Б. Лайк)
|Владислав Наместников (В. Хедман, Н. Кучеров)
|52:59
|Янни Гурд
|54:14
|57:05
|Джонатан Куик
|14
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз)