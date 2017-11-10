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10:34 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Слепышева помогла «Эдмонтону» победить «Нью-Джерси»

МОСКВА, 10 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме обыграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в четверг в Ньюарке, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе «нефтяников» шайбы забросили российский нападающий Антон Слепышев (27-я минута), Милан Лучич (44) и Леон Драйзайтль (65). У хозяев отличились Брайан Бойл (6) и Дрю Стэффорд (39).

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Слепышева этот гол стал дебютным в текущем сезоне НХЛ.

«Нью-Джерси» потерпел четвертое поражение подряд.

Результаты других игр дня:

«Сент-Луис» — «Аризона» — 3:2, по буллитам, российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу,

«Филадельфия» — «Чикаго» — 3:1,

«Монреаль» — «Миннесота» — 0:3.

Нью-Джерси Дэвилз 2:3 ОТ
(1:0, 1:1, 0:1)
Эдмонтон Ойлерз
10.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Главные тренеры
Джон Хайнс Тодд Маклеллан
Вратари
Кори Шнайдер Кэм Тэлбот
1-й период
00:45 Нико Хишир
05:33 Брайан Бойл (Б. Гиббонс, Дж. Мур)
12:36
Оскар Клефбом 17:46
2-й период
Адам Ларссон 23:46
Антон Слепышев (Р. Ньюджент-Хопкинс, М. Лучич) 26:50
Адам Ларссон 30:05
Мэттью Беннинг 32:40
38:25 Дрю Стэффорд (А. Хенрик, М. Мюллер)
3-й период
Милан Лучич (Р. Ньюджент-Хопкинс, З. Кассиан) 43:21
Овертайм
Леон Драйзайтль (К. Макдэвид, К. Расселл) 64:43
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Бойл (Нью-Джерси Дэвилз), Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Р. Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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