Шайба Слепышева помогла «Эдмонтону» победить «Нью-Джерси»
МОСКВА, 10 ноя —
МОСКВА, 10 ноя —
Встреча, состоявшаяся в четверг в Ньюарке, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе «нефтяников» шайбы забросили российский нападающий Антон Слепышев (27-я минута), Милан Лучич (44) и Леон Драйзайтль (65). У хозяев отличились Брайан Бойл (6) и Дрю Стэффорд (39).
Для Слепышева этот гол стал дебютным в текущем сезоне НХЛ.
«Нью-Джерси» потерпел четвертое поражение подряд.
Результаты других игр дня:
«Сент-Луис» — «Аризона» — 3:2, по буллитам, российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу,
«Филадельфия» — «Чикаго» — 3:1,
«Монреаль» — «Миннесота» — 0:3.
|Нью-Джерси Дэвилз
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2:3 ОТ
(1:0, 1:1, 0:1)
|Эдмонтон Ойлерз
|Джон Хайнс
|Тодд Маклеллан
|Кори Шнайдер
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|00:45
|Нико Хишир
|05:33
|Брайан Бойл (Б. Гиббонс, Дж. Мур)
|12:36
|Оскар Клефбом
|17:46
|2-й период
|Адам Ларссон
|23:46
|Антон Слепышев (Р. Ньюджент-Хопкинс, М. Лучич)
|26:50
|Адам Ларссон
|30:05
|Мэттью Беннинг
|32:40
|38:25
|Дрю Стэффорд (А. Хенрик, М. Мюллер)
|3-й период
|Милан Лучич (Р. Ньюджент-Хопкинс, З. Кассиан)
|43:21
|Овертайм
|Леон Драйзайтль (К. Макдэвид, К. Расселл)
|64:43
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Б. Бойл (Нью-Джерси Дэвилз), Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Р. Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз)