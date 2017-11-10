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01:52 (мск), источник: Р-Спорт

Макфи: Вадим Шипачев был худшим в «Вегасе» и хотел вернуться домой

МОСКВА, 10 ноя — Р-Спорт. Российский форвард Вадим Шипачев был худшим в «Вегас Голден Найтс» и хотел вернуться домой, заявил генеральный менеджер клуба НХЛ Джордж Макфи.

Источник: AFP 2017

Шипачев в мае подписал с «Вегасом» двухлетний контракт на девять миллионов долларов. В конце октября «Вегас» объявил об отстранении российского форварда после того, как он покинул фарм-клуб «Чикаго Вулвз» без разрешения руководства. В четверг Шипачев добровольно завершил карьеру в НХЛ и теперь может подписать контракт с любым клубом КХЛ.

«Ему нужно было играть. Все здесь в команде играли лучше, чем он. Ему нужно было играть, и мы хотели, чтобы он делал это в “Чикаго”. Мы хотели работать с ним, но он пожелал вернуться домой», — цитирует Макфи сайт НХЛ.

Шипачев забросил одну шайбу в трех матчах в НХЛ.

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