Макфи: Вадим Шипачев был худшим в «Вегасе» и хотел вернуться домой

Шипачев в мае подписал с «Вегасом» двухлетний контракт на девять миллионов долларов. В конце октября «Вегас» объявил об отстранении российского форварда после того, как он покинул фарм-клуб «Чикаго Вулвз» без разрешения руководства. В четверг Шипачев добровольно завершил карьеру в НХЛ и теперь может подписать контракт с любым клубом КХЛ.

«Ему нужно было играть. Все здесь в команде играли лучше, чем он. Ему нужно было играть, и мы хотели, чтобы он делал это в “Чикаго”. Мы хотели работать с ним, но он пожелал вернуться домой», — цитирует Макфи сайт НХЛ.