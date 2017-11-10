Макфи: Вадим Шипачев был худшим в «Вегасе» и хотел вернуться домой
МОСКВА, 10 ноя —
МОСКВА, 10 ноя —
Шипачев в мае подписал с «Вегасом» двухлетний контракт на девять миллионов долларов. В конце октября «Вегас» объявил об отстранении российского форварда после того, как он покинул
«Ему нужно было играть. Все здесь в команде играли лучше, чем он. Ему нужно было играть, и мы хотели, чтобы он делал это в “Чикаго”. Мы хотели работать с ним, но он пожелал вернуться домой», — цитирует Макфи сайт НХЛ.
Шипачев забросил одну шайбу в трех матчах в НХЛ.