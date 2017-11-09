СМИ: Контракт Шипачева с клубом НХЛ «Вегас» расторгнут

29 октября 30-летний Шипачев был отстранен «Вегасом» за отказ играть в фарм-клубе команды. Позднее СМИ сообщили, что контракт хоккеиста с «Вегасом» будет расторгнут, а игрок вернется в Россию.

В прошлом сезоне Шипачев выступал за санкт-петербургский СКА и помог клубу завоевать Кубок Гагарина. На его счету 76 очков в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 19 очков в 17 играх плей-офф. Весной хоккеист подписал двухлетний контракт с новообразованным «Вегасом», став его вторым хоккеистом на тот момент. В составе «Вегаса» Шипачев провел три матча, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут.