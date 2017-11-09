Кто следующий? 6 хоккеистов, которые скоро могут вернуться из Америки

Источник: AP 2017

В последние дни и недели сразу несколько российских хоккеистов вернулись домой после неудачных попыток закрепиться в Национальной хоккейной лиге. О судьбе Вадима Шипачёва пока нет официальных данных, Алексей Береглазов пополнил состав «Магнитки», также активно муссируется тема возможного возвращения/обмена в другую команду НХЛ Никиты Сошникова. В АХЛ есть ещё несколько игроков, которые могут вернуться в Россию. В условиях действующего контракта с клубом НХЛ это возможно на условиях аренды.

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Зият Пайгин

Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2015 года был задрафтован в том же году под непривлекательным 209-м номером. Права на защитника принадлежат «Эдмонтону», но сыграть за «нефтяников» двухметровому Пайгину так и не довелось и пока нет предпосылок, что в ближайшее время это может произойти. Прошлый сезон вышел смазанным, вместив в себя ссылку в ВХЛ в отъезд в Северную Америку по окончании чемпионата КХЛ. Защитник решил не подписывать новый контракт с «Ак Барсом» и пробует пробиться в НХЛ.

По поводу отъезда Зията высказался сам Владислав Третьяк, отметив, что в России для Пайгина были созданы хорошие условия, но он уважает выбор молодого защитника. Любопытно, как различались мнения двух тренеров, под руководством которых Зият играл в КХЛ — Зинэтула Билялетдинов считал, что Пайгин не готов играть в лиге, а Вячеслав Буцаев отметил, что конкуренция в «Эдмонтоне» высокая, но потенциал для НХЛ у Зията есть.

Пока, впрочем, покорение Америки идёт не очень — в этом сезоне Пайгин сыграл только шесть матчей за «Бейкерсфилд» в АХЛ, заброшенных очков на его счету нет, а коэффициент полезности отрицательный — «-2». Если Зият вернётся, то это явно будет не Казань, а Буцаев, у которого защитник набрал 27 очков за 37 игр, в Сочи уже не работает.

Ярослав Дыбленко

У защитника из Сургута тоже есть медаль молодёжного чемпионата мира, правда, бронзовая. Записи о драфте в его биографии нет, что не помешало Дыбленко подписать двухлетний двусторонний контракт с «Нью-Джерси» после двух проведённых сезонов в «Спартаке». В интервью перед отъездом Ярослав признавался, что, как и каждый хоккеист, он с детства мечтал играть в НХЛ и выразил готовность биться и бороться за место в составе. Дыбленко прекрасно осознавал, как много предстоит работать, чтобы пробиться наверх.

За неделю до начала регулярного сезона в НХЛ защитник вместе с ещё 11 игроками был отправлен в фарм-клуб «Дэвилз», выступающий в Американской хоккейной лиге. Дыбленко не всегда попадает в состав, имеет нейтральный коэффициент полезности и набрал два очка за передачи. Впрочем, Ярослав никогда не был результативным защитником, но в Америке от него наверняка ждут больше.

Александр Волков

«Тампа» связывает большие надежды с 20-летним нападающим, взяв его на драфте этого года во втором раунде под 48-м номером. Волков попал в Америку, почти не имея опыта «взрослого» хоккея — четыре сезона в МХЛ за «Серебряных львов» и 23 игры в ВХЛ за «СКА-Нева», в которых нападающему удалось забросить 4 шайбы. За сборные Волков также практически не играл — на его счету один мемориал Глинки и одна суперсерия с канадцами в прошлом году, по итогам которой он не поехал на молодёжный чемпионат мира.

В результате опыта игры в силовой хоккей у Волкова тоже почти нет, и набирается он этого самого опыта в «мясорубке» АХЛ. За 11 проведённых матчей в «Сиракьюз Кранч» Александр забросил одну шайбу и отдал одну передачу при шести штрафных минутах и показателе полезности «-3». Показатели так себе, и не исключено, что играть «с мужиками» Волкова могут отправить в Россию, чтобы игрок созрел для НХЛ.

Денис Гурьянов

Нападающего из Тольятти задрафтовали под очень высоким 12-м номером в 2015 году — Гурьянов стал частью «Даллас Старз». Дениса ещё только подтягивали к основе «Лады», а он уже забрасывал 6 шайб в 5 матчах юниорского чемпионата мира, где приглянулся скаутам многих команд. В результате Гурьянов попал в команду «звёзд», но проявить себя шанса пока не получил, проведя лишь один матч в основе.

Весь прошлый сезон Денис провёл в АХЛ, где набрал относительно приличные цифры — 27 (12+15) очков в 57 матчах, а также хорошо выступил на молодёжном чемпионате мира, набрав 4+3 в 7 играх. Но всё это не послужило поводом дать нападающему шанс, по всей видимости руководствуясь мыслями о неготовности Гурьянова к НХЛ. Денис отмечал, что его не пугает перспектива играть в АХЛ, но сейчас на его счету 6 (0+6) очков в 11 играх при показателе полезности «-7». Учитывая высокий выбор и контракт до 2020 года, «Даллас» вряд ли захочет его обменивать, а вот отдать в аренду в Тольятти — вполне возможно.

Михаил Воробьёв

20-летний нападающий прошлый сезон провёл за «Салават Юлаев», участвовал в 44 играх, на его счету 3 шайбы и 8 передач. Под Новый год Воробьёв принял участие в молодёжном чемпионате мира, проявив себя распасовщиком — в 7 матчах нападающий 10 раз ассистировал своим партнёрам при взятии ворот.

После всего этого Воробьёв отправился в «Филадельфию», которая зарезервировала права на нападающего на драфте 2015 года, однако попал в маленький городок Аллентаун, где базируется фарм-клуб «лётчиков». Там Михаил также неплохо демонстрирует навыки результативных передач, коих у него шесть в 14 играх, также есть одна шайба, всё это при «-3». Пока непохоже, что в «Филадельфии» всерьёз рассчитывают на него в этом сезоне, поэтому вариант с временным возвращением в Тольятти вполне реален.

Никита Сошников

Российская хоккей публика только начала узнавать этого нападающего на тот момент мытищинского «Атланта», вызванного в сборную России на этап Евротура, как Никита собрал чемоданы и уехал в Торонто. Стать своим Сошникову сходу не удалось, но и большую часть сезона пришлось провести в фарм-клубе, который также базируется в Торонто, но следующий сезон был уже более удачным. Майк Бэбкок 56 раз доверил нападающему место в основе, в этих играх Сошников сумел набрать девять (5+4) очков.